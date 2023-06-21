Андрей Санников: Произошло серьезное унижение режима Лукашенко 21.06.2023, 8:46

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Андрей Санников

МОТ нанес по диктатору более сильный удар, чем секторальные санкции.

Специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами урегулирования трудовых отношений - Международная организация труда (International Labour Organization) - на 111-й ежегодной конференции в Женеве приняла резолюцию по Беларуси. А именно - за постоянные нарушения в отношении трудящихся и профсоюзов в отношении режима Лукашенко будет применена Статья 33 Устава МОТ. Такие меры грозят Беларуси экономической блокадой.

Данная статья гласит: «В случае, если какой-либо член организации не выполнит в установленный срок рекомендации, если таковые имеются, содержащиеся в докладе Комиссии по расследованиям или в решении Международного суда, Административный совет может рекомендовать конференции такие действия, которые он сочтет целесообразными для обеспечения выполнения этих рекомендаций».

«Тут будет даже больший ущерб, чем от секторальных санкций»

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников считает решение Международной организации труда очень серьезной мерой.

В комментарии для «Голоса Америки» он подчеркнул: «МОТ очень не любит этого делать и старается сглаживать конфликты, найти (компромиссные) решения, постоянно посылает делегации. Но здесь допекло то, что посадили лидеров независимых профсоюзов.

Это (применение Статьи 33 Устава МОТ) может быть очень серьезным, потому что должны быть задействованы механизмы в двух плоскостях. Во-первых, правительства должны принять соответствующие решения по санкциям, а во-вторых - профсоюзы, как национальные, так и международные. И вот это - самое серьезное. Уже неделю не прекращаются стенания официальных лиц Беларуси, такого никогда не было. Они оправдывают себя и обвиняют всех вокруг, но они сами привели к этому».

Андрей Санников рассказал, что недавно он общался со многими профсоюзными лидерами, и они были настроены очень серьезно в отношении лукашенковского режима. А международная профсоюзная солидарность может сделать очень много. Примером тому может служить ситуация в Польше 80-х годов, когда западные, и в том числе американские профессиональные союзы очень серьезно поддерживали «Солидарность». И это обстоятельство сыграло серьезную роль в изменении политической ситуации. «Я думаю, что тут будет даже больший ущерб (белорусской экономике), чем от секторальных санкций, потому что он затронет много разных областей. И не будем забывать, что это - серьезное унижение режима, который поставлен на одну доску с Мьянмой, против которой эта мера была применена в 2000 году, и режим которой известен во всем мире, как просто омерзительный», - отметил Андрей Санников.

Андрей Санников уверен, что кремлевские деньги не смогут компенсировать лукашенковскому режиму ущерба от решения МОТ. «Путин поддерживает финансово Лукашенко, чтобы тот заткнул какие-то дырки (в бюджете). Но при этом все больше и больше загоняет Лукашенко в угол и подчиняет его себе. Он уже абсолютно не самостоятелен, делает все, что ему прикажет Путин. Самое страшное, что он сделал - втянул Беларусь в войну. Он - полноценный участник войны», - отмечает лидер гражданского движения «Европейская Беларусь».

Если российские профсоюзы, к которым не применена Статья 33 Устава МОТ, решат прийти на выручку Лукашенко, они будут бойкотироваться на международном уровне. «Так что не будет компенсации (за счет России), но опять же, сейчас многое зависит от национальных правительств», - подытожил Андрей Санников.

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