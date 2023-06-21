Проститутка, губоповец и актер без «Оскара»: что стало с участниками провокации против Тихановского 4 21.06.2023, 14:30

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Здоровье одного из них сильно пошатнулось.

Три года назад, когда на пикете в Гродно задерживали блогера Сергея Тихановского, был разыгран целый спектакль.

Сайт nashaniva.com рассказал, что известно о людях, которые имели к этому отношение.

Что было в тот день? 29 мая 2020 года к Тихановскому на пикете подошли и стали цепляться две женщины в медицинских масках. Одна из провокаторок начала хватать блогера за руки, одежду, требовать ответить на ее вопросы. Через минуту в толпе появились милиционеры в форме.

Провокаторша пожаловалась им, что блогер убегает от нее — милиционеры пошли за Тихановским. В толпе началась толкотня, один из милиционеров вдруг оказался на асфальте. Буквально через пять минут Тихановского задержали сотрудники ОМОН.

Елена Кузьмина — «Ламбада» и ее бурный 2020-й

Елена Кузьмина

Именно Елена Кузьмина была главной участницей провокации против Сергея Тихановского. Она вместе с неизвестной подругой набросилась на политика, после чего того задержали.

49-летняя Кузьмина родом из Бобруйска. Официально она имела ИП, а также работала какое-то время в салоне красоты. Но это был не единственный источник ее заработка.

Женщина занималась проституцией. Ее объявления на сайтах знакомств, где в расценках указано около 60 долларов в час, до сих пор «бьются» в интернете. Также, по данным от «Киберпартизанов», Кузьмина проходила по уголовному делу о занятиях проституцией.

Женщина пользовалась телефонами, оформленными на мать. Ее профессию красноречиво описывают записи в телефонных книгах других людей: «Ламбада», «Конфетка Елена», «Кузя», «Гостиница проститутка», «Алина Смирнова» (одна из ее кличек для соцсетей) и, неожиданно, «ДНР».

Елена какое-то время имела приятеля за границей. Если до 2019-го она ни разу никуда не ездила, кроме Украины (и, возможно, РФ), то в 2019-м летала за границу трижды: в мае в Женеву, в октябре в Шарм-эль-Шейх и в ноябре в Берлин. После этого, вероятно, отношения прервались, так как позже нет ни совместных фото, ни выездов.

Спецслужбы нередко вербуют проституток, это позволяет добывать компромат на клиентов. Некоторые вообще считают, что в Беларуси этот подпольный бизнес полностью подконтролен Министерству внутренних дел. По информации «Байпола», в какой-то момент Кузьмина была в «подчинении» Ивана Тарасика, начальника 3-го отдела ГУБОПиКа. Он под угрозой того, что у женщины заберут дочь, если она не согласится, предложил ей поучаствовать в провокации против Тихановского. Так Кузьмина и стала знаменитой.

На сотрудничество женщины со спецслужбами указывает и тот факт, что сведения о ее семье в базах Министерства внутренних дел закрыты. Также от «Киберпартизанов» известно, что Кузьмину прослушивали — при этом объекту дали оперативную кличку «Культура».

После задержания Сергея Тихановского, женщина продолжила заниматься стукачеством. По данным «Киберпартизанов», Кузьмина оставила много жалоб в милицию на протестующих и белорусскую национальную символику после 2020-го.

Говорят, что и свою «древнюю профессию» она не оставила.

Губоповец Иван Тарасик и его след

Именно этот губоповец завербовал «Ламбаду» на сотрудничество с МВД и срежиссировал провокацию против Тихановского. Но примечателен он не только этим.

Тарасику 39 лет, он родом из Минска и всю жизнь работает в милиции.

Тарасик дослужился до звания полковника уже в ГУБОПиКе. До этого работал в ГУВД Мингорисполкома. У одного из знакомых был подписан в контактах как «УПНОН» — это бывшее управление МВД, которое занималось вопросами проституции и оборота наркотиков. Известно, что весной 2021-го Тарасику ограничили выезд за границу.

Кроме планирования провокации с Тихановским, имя Тарасика звучало в другом случае — пытки Николая Дедка после его задержания. На суде Дедок заявил следующее:

«Большинство угроз высказывал сотрудник, опознанный мной позже как Тарасик Иван Александрович. «Повезем тебя в лес, разденем и посмотрим, чем ты женщин ублажаешь, или ты можешь только языком. Сейчас поедем в гестапо, а там ты будешь плакать и ненавидеть себя». Как я понял, «гестапо» называли между собой здание на Революционной, 3», — рассказывал Дедок.

Дедок продолжал: «У меня спросили пароль от жесткого диска, я сказал, что не помню. Тогда меня стали бить дубинками. Сотрудник в черном, между собой они называли его Гена, скорее всего, вымышленное имя. Били по икрам, бедрам, ягодицам, спине и бокам. После нескольких отказов [назвать пароль] Тарасик сказал, что будет бить меня по гениталиям и изнасилует дубинкой. Угрожали бить электрошокером, говорили, что будут мочиться на меня. В перерывах между подходами периодически [меня] бил третий сотрудник.

После четвертого или пятого избиения я дал пароль от жесткого диска. Записали его на листике бумаги, но компьютерщик его неправильно ввел, и меня стали бить снова. Одна рука у меня была отстегнута [от наручников], я пытался ею закрываться, мне отбили несколько пальцев.

Меня поставили лицом к стене, я попытался завязать с сотрудниками разговор, спрашивал, зачем им меня бить. Алекса ответил, что я им уже не нужен, так как я отработанный материал. Тарасик отвечал: «Чтобы получить моральное удовлетворение». Остальные шутили и смеялись.

Тарасик предложил: «А давайте я на него сяду, а вы сфоткаете». Но остальные не поддержали его предложение. Потом меня поставили возле красно-зеленого флага и сказали извиниться перед сотрудниками за то, что я выкладывал их данные, и посоветовать другим так не делать. Тарасик сказал: «Если все правильно скажешь, я тебя бить не буду». Сотрудник в черном сказал: «А я за себя не отвечаю». Тут же Тарасик стал требовать, чтобы я сказал на камеру, что я чмо и говно. Я этого говорить не стал. Снимал меня на камеру все тот же молодой сотрудник, что был на задержании.

Тарасик же еще хотел, чтобы я заплакал на видео. Он говорит: «Пусти слезу, а то сейчас мы пустим». Но я не плакал. Позже я узнал, что это видео показывали по БТ как доказательство того, что я раскаиваюсь в своей анархистской деятельности».

Тарасик до сих пор работает в ГУБОПиКе, в том числе с задержанными по политическим мотивам.

За оскорбление и «угрозу насилием» касательно Тарасика и Алексы (другой вероятный соучастник пыток Николая Дедка) политзаключенного Евгения Семенова приговорили к пяти годам колонии.

Участковый Владимир Козловский и его взлет

Именно этот милиционер разыграл «тяжелую травму» во время толкотни, которая произошла перед задержанием Тихановского. Но госпитализация ему не понадобилась. За это в интернете его называли «актером без Оскара».

Владимир Козловский — 35-летний гродненец. Скорее всего, он имеет высшее образование, так как сейчас работает в МВД на офицерской должности.

Он очень молодым начал зарабатывать на жизнь. На табачной фабрике «Неман» он начал работать в 16 или 17 лет. Помимо этого предприятия, с 2004 по 2009 год он успел поработать в магазине чулок и колготок «Конте Вест» и магазине «Феникс-Гродно». В то время он стал подозреваемым по уголовному делу, фабула которого звучит так:

«30 августа 2009 года около двух часов дня вблизи здания гостиницы «Гродно» с применением насилия у местного жителя открыто отобрали 200 евро, 200 тысяч рублей, золотое кольцо и цепочку».

В итоге дело было закрыто из-за истечения срока давности, а Козловский никакой ответственности не понес — правда, не понятно, был ли он виноват.

Около 2010 года Владимир начинает работать в инспекции Министерства по налогам и сборам Гродненской области. Большой карьеры он там не построил, поэтому, вероятно, и подрабатывал в нескольких магазинах, где продавали чулки и колготки и в магазине кровельного покрытия.

В милицию он пошел сравнительно недавно — не раньше 2015 года. Больших должностей не занимал.

В 2017-м Владимир Козловский отметился в нескольких эпизодах. Первый — участие в задержаниях и допросах во время облавы силовиков на лекции философа-анархиста Петра Рябова. Тогда во время лекции задержали около 20 человек, а задержанные опознали Козловского в РОВД. «У него была роль прислуги: отведи, приведи, выпроводи. Стоял, молчал», — рассказал Hrodna.Life очевидец событий.

Та лекция проходила в гродненской галерее «Крыга», которая стала меккой культурной жизни города. После лекции Рябова и других заметных событий, власти решили помешать ее работе. Среди членов комиссии из жэсовцев и милиционеров был и Козловский.

В 2017-м он опрашивал гродненку Ольгу Веремеенко, которую пытались привлечь к ответственности за «интернет-пикет» (суды за фото в интернете тогда еще не были нормой). «Относился уважительно, без негатива. Какой-то отрицательной реакции у меня не вызвал. Да, обычный винтик. Немного нервничал, может, это первые были протоколы на активистов. Говорил, что ему приказали, он тут ни при чем, «вы же понимаете». Сергей (муж Ольги. — «НН») ему лекцию прочитал, так он старался быстрее все сделать и отправить нас», — рассказала она после «Радыё Свабода».

В 2020 году, в момент провокации Тихановского, он имел звание старшего лейтенанта и работал старшим участковым инспектором общественного пункта охраны порядка №2 Ленинского района.

После провокации с Сергеем Тихановским у Козловского начался резкий карьерный рост: его повысили до начальника штаба Ленинского РОВД Гродно и дали звание капитана.

Если верить госпрессе, в задачи начальника штаба входит «разработка будущих решений руководства, подготовка документов для оперативных совещаний, их оформление, подготовка информационных материалов в вышестоящие инстанции, а также в местные органы власти и прокуратуру и другие обязанности».

После того, как Козловский поучаствовал в провокации против Тихановского, он заявил, что «его здоровье пошатнулось» из-за шквала негативных комментариев.

После этого делам по оскорблениям против него дали ход, а Козловский каждый раз просил денежную компенсацию. К примеру, взыскал с инвалида второй группы, 57-летнего Андрея Василевского, которого держали под стражей до суда, 1 500 рублей, с отца девушки с инвалидностью Александра Анташкевича — 1 000 рублей. Всего известно о не менее пяти осужденных по его делу, с которых он запросил около 20 тысяч рублей, но получил меньше — около 10 тысяч.

Скромный участковый Александр Хваленя

Александру Хвалене 39 лет. Он родился и живет в Гродно. Хваленя — потомственный милиционер: сам всю жизнь работает в структурах МВД, там же, по данным от «Киберпартизанов», работают его жена, отец, сестра и муж сестры. Имеет звание майора и работает старшим инспектором Ленинского РОВД, где ранее работал и Козловский.

Он также поучаствовал в провокации против Тихановского, но, в отличие от коллеги, ни у кого не просил моральных компенсаций. Повышение он тоже не получил — до сих пор работает участковым в Гродно и имеет звание майора.

Дмитрий Рахунок, на которого «активно смотрели»

Этот 36-летний гродненец всю жизнь прослужил в милиции. Имеет высшее образование и звание старшего лейтенанта, а служит командиром группы гродненского ОМОНа.

До 2020-го был ничем не известен. Но именно Рахунок руководил задержанием соратников Тихановского в мае 2020-го.

Именно он автор фразы «они активно смотрели на нас», которой пытался объяснить причину задержания.

На суде он заявил повестку на 2 000 рублей против Владимира Книги, соратника Тихановского, который сам когда-то служил в ОМОНе.

Рахунок участвовал в разгоне демонстраций в Гродно в августе 2020-го. Это вскрылось, когда он стал потерпевшим по делу против гродненца Игоря Лозовика, которого силой вытащили из такси и избили 11 августа 2020-го. Он дал показания, что Лозовик будто бы ударил его. Правда, его показания противоречили информации других милиционеров на том же суде, которые свидетельствовали, что Рахунок с другими омоновцами приехал в то время, когда Лозовик лежал лицом в землю со связанными руками.

Дмитрий подал десятки жалоб на негативные комментарии против себя в телеграм-канале «Каратели Беларуси».

Насколько известно, он до сих пор служит в ОМОНе.

Омоновец Виктор Будник

Виктор Будник был одним из руководителей операции по задержанию Тихановского.

Мужчина родился в Столинском районе. Всю сознательную жизнь служит в милиции. Имеет высшее образование и звание капитана. Его должность — командир группы ОМОНа.

Омоновец давал показания по делу Тихановского во время суда, заявлял, что получил «ощутимый удар по лицу» во время толкотни, но компенсации морального вреда не требовал. В других политических делах замечен не был.

Где он работает сейчас, точно неизвестно, скорее всего — на прежнем месте.

Впрочем, все перечисленные выше лица были только исполнителями. Решение же о проведении операции принимали на самом верху силовых структур по приказу Александра Лукашенко. Тогдашний министр внутренних дел Юрий Караев потерял свой пост в конце 2020 года вместе с тогдашними руководителями Совета безопасности и Комитета государственной безопасности после того, как почти три месяца не могли остановить акции протеста против фальсификации выборов.

Сергей Тихановский три года остается в тюрьме, с ним уже несколько месяцев ни у кого нет связи, неизвестно, что с ним.

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