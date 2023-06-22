Китай выбросил Россию из проекта совместного самолета 2 22.06.2023, 13:22

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Пекин решил продолжать его своими силами.

Попытка создать совместно с Китаем первый со времен СССР широкофюзеляжный российский пассажирский самолет закончилась фиаско.

Китай исключил Россию из проекта лайнера CR929, который разрабатывали с 2017 года, планируя создать конкурента Boeing и Airbus. На авиасалоне в Ле-Бурже новый самолет вместимостью 280 пассажиров, создание которого оценивали в $50 млрд, был представлен как собственная китайская разработка, в которой не принимали участие ни Россия, на Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), пишет The Air Current.

Хотя даже аббревиатура лайнера CR должна была символизировать страны-участницы проекта (C - China, Китай; R - Russia, Россия), китайский партнер СOMAC решил отказаться от услуг ОАК, которая изначально должна была создать планер и хотела поучаствовать в создании двигателей.

Источник в отрасли подтвердил The Air Current, что Россия исключена из проекта: Пекин решил продолжать его своими силами.

Проблемы с российским участием в создании самолета, который в этом году совершил первый полет, начались с первых же лет. СOMAC отказался допускать Россию к получению доходов от продажи самолета на внутреннем китайском рынке. Вместо этого ОАК предлагалась повышенная доля в продажах в мире (70%). Но именно в Китае ожидался спрос на самолет в количестве 3 тысячи машин, тогда как его мировые перспективы были неясными.

В 2022 году, после начала войны в Украине и введения западных санкций против российской авиаотрасли, Китай решил отказаться от всех российских наработок в CR929 и заменить их западными.

В частности, вместо тележек шасси производства РФ СOMAC настаивала на использовании немецких и американских узлов, а кроме того, приняла решение привлечь Rolls-Royce и General Electric к разработке двигателя, хотя Россия надеялась поучаствовать в этой части проекта.

Россия со своей стороны отстала от плана по работе над планером из-за недостатка финансирования. «Российская сторона воспринимает китайский выбор в пользу западных компонентов как белый флаг, выброшенный в сторону Запада на фоне санкций, введенных после вторжения в Украину», — объяснял в прошлом году знакомый с ситуацией источник South China Morning Post.

Что касается финансовых условий проекта, то в Москве сочли их бесперспективными. «Москва поняла, что за пределами Китая CR929 будет очень сложно отнять клиентов у Boeing и Airbus», — говорит источники SCMP. Как итог: для России проект потерял экономический смысл.

Экс-вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на форуме «Инженеры будущего» в конце июня прошлого года, признал: «С Китаем этот проект идет в принципе не в том русле, которое нас устраивает. Китай по мере превращения в индустриального гиганта все меньше и меньше заинтересован в наших услугах».

«Наше участие все уменьшается и уменьшается, — констатировал Борисов. — Я не хочу прогнозировать будущее этого проекта — будем мы из него выходить или не будем».

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