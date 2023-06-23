Олег Белоколос: США предупредили зарвавшиеся «горячие головы» в Минске и Москве 3 23.06.2023, 14:37

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Олег Белоколос

Ответ на провокации будет сокрушительным.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что Россия отработала пуски ракет по Германии и Польше из Беларуси. Чего Кремль добивается подобными провокациями с использованием минского режима?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с экспертом по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом.

— Я абсолютно согласен с оценками украинской военной разведки. Хотел бы добавить, что в последние несколько дней мы услышали несколько заявлений от официальных представителей российской стороны по поводу различных угроз и это можно расценивать как шантаж. Один из посылов РФ направлен непосредственно в сторону США.

Я имею в виду заявление о модернизации так называемой «Ядерной триады». Отказ России проводить консультации в рамках американо-российского Договора о контроле над вооружениями, который заканчивается в 2026-ом году. РФ мотивирует это тем, что до тех пор, пока США не перестанут помогать Украине никакие переговоры невозможны.

Плюс к этому мы слышали заявления-угрозы и об волоконно-оптических коммуникациях, которые связывают страны Запада.

Информация об отработке запуска ракет идет в русле сегодняшней политики России, которая видит международную военную техническую помощь Украине. РФ считает это одним из ключевых факторов, который влияет на ход боевых действий. В связи с этим всеми возможными способами, провокациями, информационными и психологическими операциями старается повлиять на общественность, истеблишмент стран Запада. Кремль утверждает, что, мол, помощь Украине ведет к эскалации. В общем, это абсолютно ложится в логику сегодняшних действий РФ.

— В последнее время активно обсуждается тема перемещения российского ядерного оружия в Беларусь. Американский историк Юрий Фельштинский считает, что риск нанесения ядерного удара из Беларуси по Европе настолько велик, что требует превентивного решения возникшей смертельной угрозы. Что мог бы предпринять Запад в этой ситуации?

— Риск есть, но не берусь утверждать насколько он высок в силу того, что не владею всей полнотой информации. Я ожидаю, что в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в следующем месяце, будет сделано твердое заявление о том, что страны НАТО не приемлют российский шантаж. Готовы отстаивать свои интересы и позиции всеми возможными способами. Только жесткий ответ может остановить зарвавшихся диктаторов.

— В Сенате США зарегистрировали резолюцию, которая предлагает признать применение ядерного оружия Россией против Украины нападением на страны НАТО. Какая судьба ждет режимы Лукашенко и Путина, если они решаться на применение ядерного оружия?

— Такие действия Минска и Москвы не остаются без внимания и США, и других стран НАТО. Не случайно американские законодатели обеспокоены таким агрессивным и авантюрным курсом Кремля. Резолюция — элемент жесткого ответа, который должен предупредить зарвавшиеся «горячие головы» и в России, и в Беларуси о том, что «ребята, не шутите, поскольку ответ будет сокрушительным».

Естественно, что сокрушительный ответ предполагает серьезный спектр воздействия, который могут ожидать оба этих режима, если они думают о применении оружия массового поражения или даже угрожают его применить. Это, в общем-то, является вопиющим нарушением всех основополагающих норм международного права и Устава ООН, на который, кстати, в Кремле постоянно любят ссылаться.

— Вы сказали про серьезный спектр воздействия. Он будет заключаться только в экономических санкциях или подразумевает и военные действия тоже?

— Сейчас идут дискуссии в том числе и по этому поводу. Я придерживаюсь того, что одними экономическими инструментами агрессию не остановить.

Неоднократно в истории мы видели попытки санкциями остановить агрессию, но это заканчивалось неудачно. Агрессоры понимают только ответ, который адекватен их поведению.

Надеюсь, что предупреждение будет содержать не только экономических санкции, а и другие меры. В том числе те, которые сейчас в Сенате США тоже обсуждаются.

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