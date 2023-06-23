В Москве объявлен план «Крепость»7
- 23.06.2023, 23:33
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Начался экстренный сбор силовиков.
В отделах полиции Москвы и Ростовской области РФ объявлен план «Крепость», сообщают ВЧК-ОГПУ и Baza. Сотрудники подняты по тревоге.
План «Крепость» подразумевает под собой экстренный сбор личного состава и взятие под контроль важных объектов силовых ведомств. Также план предусматривает готовность к отражению внешнего нападения.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота.
Как утверждает главарь ЧВК «Вагнера», российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников.