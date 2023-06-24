На подходах к Москве спешно возводят оборонительные рубежи 24.06.2023, 13:15

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Шойгу планирует взорвать мосты через реки возле столицы РФ.

Российские силовики начали сооружать блокпосты и оборонительные позиции на подходах к Москве. К российской столице сейчас движутся подразделения «вагнеровцев», сообщет УНИАН.

Так, сообщается о перекрытии моста через Оку на Симферопольском шоссе (М2 «Крым») в районе города Серпухов. Это 80 км к югу от МКАДа. Также сообщается об ограничениях в движении по параллельной трассе М4 «Дон». Ранее утверждалось, что именно по ней движется колонна «вагнеровцев».

«Мост на юге Подмосковья через Оку перекрыт. Стратегическую переправу закрыли полными песка самосвалами и наполненными водой поливочными машинами», – пишет ВЧК-ОГПУ.

«В Серпухове (Московская область) заметили десятки военных: сообщается, что на мосте через Оку военные разворачивают заградительные средства: пулеметы, гранатометы», – пишет «Сота».

Также сообщается о частичном перекрытии трассы «Урал», которая идет от Москвы на юг через Рязань.

К обороне готовят не только дальние подступы к Москве, но и южные окраины российской столицы.

«Обстановка в Москве: военная техника, полиция и коммунальные автомобили на въездах в город на Киевском шоссе, Рублевском шоссе и в районе Липецкой улицы на въезде с трассы М4 Дон. В Ясенево на одной точке полиция, военные, БТР и коммунальная техника. Военные разгружают мешки с песком, которые используют для сооружения простейших укреплений», – пишет «Осторожно, Москва».

Этот же канал сообщает о появлении военных вертолетов в Подмосковье, которые летят в сторону Москвы.

Армия Шойгу планирует взорвать мосты, дабы не дать «вагнеровцам» зайти в Москву, сообщают российские СМИ.

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