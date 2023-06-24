Самолет Путина вылетел из Москвы в Петербург

Самолет Путина вылетел из Москвы в Петербург2
- 24.06.2023, 14:52
- 6,284
Вместе с ним отправились несколько бизнес-джетов российских элит.
Самолет президента РФ Владимира Путина вылетел из Москвы в Петербург, сообщает УНИАН.
Из Москвы в Питер направляются сразу несколько бизнес-джетов. Судя по всему элиты покидают Москву.
В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы «работает в Кремле».
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.