Самолет Путина вылетел из Москвы в Петербург 2 24.06.2023, 14:52

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Вместе с ним отправились несколько бизнес-джетов российских элит.

Самолет президента РФ Владимира Путина вылетел из Москвы в Петербург, сообщает УНИАН.

Из Москвы в Питер направляются сразу несколько бизнес-джетов. Судя по всему элиты покидают Москву.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы «работает в Кремле».

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.

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