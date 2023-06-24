Вице-премьер Денис Мантуров сбежал из России 11 24.06.2023, 15:05

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Самый богатый член правительства РФ улетел в Турцию.

Россию покинул самый богатый член правительства РФ — вице-премьер Денис Мантуров. Он улетел в Турцию, сообщает издание «МО».

Рано утром в субботу его самолет Sukhoi Superjet вылетел из Москвы в турецкий Даламан. Его бизнес-джет оборудован комфортабельным салоном на 18 человек, там есть по меньшей мере 10 спальных мест.

На прошлой неделе именно на этом самолете Мантуров прилетал в рабочую командировку в Магнитогорск. А ранее летал на отдых в Турцию.

Чиновник, Близкий к главе Ростеха и другу Путина Сергею Чемезову, только за 2021-й, последний мирный год, заработал более 700 млн рублей.

Также сегодня самолет президента РФ Владимира Путина улетел из Москвы в Петербург.

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