217-й гвардейский парашютно-десантный полк перешел на сторону Пригожина 6 24.06.2023, 17:06

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Евгений Пригожин

Видеофакт.

На сторону главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина перешел 217-й гвардейский парашютно-десантный полк.

Об этом заявили бойцы полка.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.

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