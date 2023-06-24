Зеленский отреагировал на бунт Пригожина и обратился к россиянам 5 24.06.2023, 20:26

6,518

Видео.

Украина точно сможет защитить Европу от любых российских сил, несмотря на то, кто ими будет командовать. Безопасность восточного фланга Европы держится только на украинской обороне.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют. Вообще ничего. Просто полный хаос. Полное отсутствие какой-то предсказуемости. И это на российской территории, которая нашпигована оружием», - заявил президент Украины.

Он отметил, что мир должен не бояться, ведь нас защищает наше единство.

«Украина точно сможет защитить Европу от любых российских сил — и не важно, кто ими командует. Мы — защитим. Безопасность восточного фланга Европы держится только на нашей обороне. И именно поэтому каждое проявление поддержки нашей обороны — это поддержка и вашей обороны, всех в свободном мире», - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».