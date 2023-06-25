Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников

25.06.2023, 9:46

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С Пригожиным или без, Путину отсчитывают последние дни.

Уголовник и военный преступник Пригожин оживил ситуацию в России, да и в соседних странах. Очень много чего вскрыл, нарыл и показал.

Самое главное - Путина уже нет. Группа вооруженных плохо обученных людей проходит маршем около тысячи километров без всякого сопротивления. А на это ботоксный друг оленевода блеет что-то невразумительное, испражняется жидким пафосом и обещает всех защитить и со всеми разделаться. Причем защищать и разделываться он собирается с одними и теми же.

Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной.

Пригожин может сегодня заявлять все что угодно, это не имеет значения. Процесс, если вспомнить терминологию Горбачева, уже пошел. С Пригожиным или без, Путину отсчитывают последние дни. Хорошо бы без мерзкого Пригожина, хотя это неважно.

Пригожинский марш - это из разряда племенных войн в Южной Америке или Африке. Россия сегодня - ровно та же ситуация, когда одни полуграмотные вожди хотят сместить других, чтобы самим стать такими же, как их предшественники.

В этой кризисной ситуации я втайне надеялся хоть на какую-то вменяемую реакцию самопровозглашенных новообразований белорусской оппозиции.

Может, сделают решительный шаг, на который можно будет сказать: «Да, это достойно. Это можно поддержать».

Увы!

Не хочу даже разбирать тот набор дежурных глупостей, который вылили на белорусов самозванцы.

Общий посыл их заключался в том, что сейчас не надо ничего делать. Ждите сигнала. Три года ждали - еще подождете, «терпилы» (термин Тихановской, если что).

Я придерживаюсь совершенно противоположной точки зрения, исходя из сложившейся ситуации и своего собственного опыта.

Силовики, чиновники, спортсмены, менеджеры и все, все, все! Не ждите никакого сигнала! Действуйте!

Пригожин показал слабость Путина, но кремлевский лилипут гораздо сильнее того чучела, которое сегодня правит Беларусью.

Я не могу поверить, что в Беларуси даже показушные сторонники диктатора не видят физического гниения этого раздувшегося тела и его психического разрушения.

А если видите - помогите народу избавиться от этого смердящего позора.

Это не так сложно. Отмороженных преступников рядом с их хозяином немного. По пальцам можно перечесть. Изолируешь пахана с его семейкой и самых явных кремлевских сапогов, типа Вольфовича или Хренина, из его окружения - и вот уже дорога к свободе расчищена.

Не стоит ждать никаких сигналов.

История щедро распахнула столько возможностей для искупления грехов, что не воспользоваться этим просто глупо. Вряд ли такое время еще когда-нибудь повторится.

Сегодня можно раз и навсегда перестать быть подонком, служащим еще бОльшим подонкам.

А главное - можно очень быстро и эффективно избавить своих родных, детей, внуков от жгучего стыда за своего родственника, который был в услужении у ничтожества.

Можно и нужно!

Не в сигнале дело - в совести и в понимании уникальности исторического момента!

Андрей Санников, «Фейсбук»

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