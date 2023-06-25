Страна 404 2 Александр Коваленко

25.06.2023, 12:20

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На российской государственности поставлена жирная точка.

За прошедшие сутки Россия подтвердила свой статус страны 404. По сути, она таковой полноценно стала в 2020 году, когда над Конституцией надругались самым наглым образом, но сейчас, в истории деградации российской государственности была поставлена жирная точка. И поставил ее трусливый бывший зэк.

Мятеж вагнеровцев войдет в историю мятежей как один из самых перспективных, ведь Пригожину и его ораве головорезов и вправду, практически не оказывалось сопротивление по пути на Москву, но и как один из самых бездарных и никчемных.

И вправду, такого завершения пригожинского мятежа никто не ожидал, особенно после того как российская авиация стала падать, словно подхватила птичий грипп, а бравые тик-ток войска Кадырова остановились в пригороде Ростова, боясь заходит в город для боестолкновения с вагнеровцами.

В этой всей неразберихе, Путин объявил Пригожина предателем, а вагнеровцев приказал ликвидировать, в свою очередь, Пригожин объявил, что идет в Москву очищать Россию от коррупции. Казалось, пути назад у Пригожина попросту нет, но… Сразу после грозных заявлений путина с Пригожиным начинаются переговоры, по итогу которых он дает заднюю.

Обычно в такой ситуации позорится один из участников конфронтации и зачастую это тот, кто проигрывает. Но в данном случае опозорились оба. Военный преступник, находящийся в розыске МУС Путин показал свою слабость и никчемность, страх и отсутствие контроля. Все увидели, что Путин неспособен контролировать ситуацию в стране. Все, начиная от внутренних элит, продолжая западными наблюдателями и заканчивая друзьями России, которые не друзья ей вовсе.

По сути, Путин опозорился на весь мир тем, что он испугался зэка, повара хот-догов, директора фабрики троллей, официальное лицо незаконной, согласно российскому же законодательству, ЧВК. Президент России прогнулся под человека, в свой время, место которого было у параши.

В свою очередь Пригожин, продемонстрировал то, что он не способен дожимать. Он 10 месяцев пытался захватить Бахмут, а потом, когда было захвачено 98% города, внезапно объявил об эпической победе, собрал вагнеровцев и сбежал. Вот только эти 2%, которые они так и не смогли захватить – это входные ворота в город по трассе 0504 и сейчас, именно благодаря им, контроль сил обороны Украины в городе опять начал расширятся. Сначала были возвращены под контроль сады, затем несколько переулков, первый квартал… Процесс идет.

Теперь же Пригожин, остановившись в пригороде Москвы, пошел на сделку с тем, кто является олицетворением и генерацией всей той коррупции, что существует в России и с чем Пригожин, якобы, намеревался бороться. Имея все шансы захватить власть в России, он остановился на полпути, словно решение о походе на столицу принимал спонтанно, в состоянии наркотического отрешения от действительности.

Разумеется, Пригожин теперь не жилец. По крайней мере, своей смертью ему не суждено умереть, даже если это будет инсульт или инфаркт. Но это уже все будет после…

Пока же, мы наблюдаем абсолютную и полнейшую деградацию российской государственности, страны, у которой нет президента, способного защитить народ от безумного зека, нет правоохранительных органов, способных выполнять приказы по этой самой защите и в которой жизни тех, кто исполняет эти приказы по защите, ничего не стоят. Кто вспомнит тех пилотов, которые погибли от ракет ЧВК «Вагнер»?

Россия деградирует на глазах и события проведших суток это лишь прелюдия событий, которым суждено еще быть. Ведь все увидели, что такое на самом деле Россия, не только на поле боя, в чужой стране, но и на своей территории. Никчемная, слабая, никакая.

Уверен, что со вчерашнего дня больше не существует Российской Федерации, мы начинаем наблюдать за созданием Российской Феодализации. Страны, которой пока нет на картах, страны 404, но которая занимает, к сожалению, 1/9 суши.

Александр Коваленко t.me

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