Откат на миллион 1 Артем Черников

3.06.2023, 16:34

2,730

Почему у МТЗ появились проблемы с поставками чугуна.

Минский тракторный завод (МТЗ) уже второй год находится в катастрофическом положении. То литовская «дочка» предприятия закрывается, то складские площади расширяются, то трактора просто отдаются задаром. Но даже в этой ситуации, в которой, казалось бы, куда уже хуже, всегда находится новое пробитие дна. На этот раз ситуация старая, а вот проблемы новые.

Все больше поступает сообщений с завода о том, что литейный цех 1 (ЛЦ-1) простаивает больше недели из-за отсутствия чугуна. В результате не выполняется план и страдают рабочие. Сначала пришли письма на почту, а потом мы связались непосредственно с сотрудниками предприятия: информация подтвердилась. Проблема с поставками чугуна стала чем-то обычным для МТЗ.

Казалось бы, почему могут возникнуть проблемы, ведь чугун поставляется на завод из РФ, то есть санкции тут абсолютно ни при чем. Но зато есть стандартная коррупционная схема, которая продолжается не первый год.

Еще до начала войны цены на российский чугун для МТЗ постоянно варьировались. Непонятно почему, но закупка августа 2021 года была выше более чем на миллион долларов США. Беларусь закупила чугун литейный марки Л5 группа III класс А, Б категория 1-2 по 797 долларов США за одну тонну. В это же время Польша закупает тот же чугун по 570 долларов США за одну тонну. Опустим подробности и расчеты за логистику и прибегнем к простой математике. Переплата составила 227 долларов США на каждую тонну. Объем закупки составил 5000 тонн. 227 долларов США * 5000 тонн = 1 135 000 долларов США переплата за чугун литейный в августе. Вопрос: почему соседняя и союзная страна продает для белорусского завода выше, чем мировые цены, на 50%? Есть подтвержденная информация от других российских поставщиков, которые предлагали снизить цену чугуна передельного и чугуна литейного от тех же предприятий, но руководство завода отказалось идти на разговор. Поэтому многие начали подозревать управленцев в получении откатов.

Также очень часто МТЗ скрывает свои закупки по завышенным ценам и публикует их спустя несколько месяцев. Наверняка, это делается для того, чтобы операции не отменили полномочные структуры. И чтобы не было резкого народного возмущения по поводу высоких закупочных цен, применяемых заводом «МТЗ».

Есть также факты закупки чугуна передельного по ценам выше, чем за чистый литейный. Заместитель директора завода Виталий Вовк, который занимался закупками, осознанно покупал передельный чугун, цена которого на май 2020 года составляла 280 долларов, по цене выше 400. Потом пошли оправдания, что у него особенный химический состав чугуна, высокий марганец, и это чугун, видимо, использовался в фильме «Властелин колец».

Это всего лишь несколько известных фактов по «чугунному делу» на предприятии. Они были еще до санкций и до нападения РФ на Украину. Сейчас причина отсутствия закупки мало понятна. Есть вариант, что ждут более интересных для них цен, или у предприятия закончились деньги на массовую закупку чугуна. А возможно, просто не закупают специально, чтобы не работать на заполнение склада.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».