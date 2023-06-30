30-я бригада ВСУ разбила россиян под Бахмутом и Соледаром 30.06.2023, 12:51

3,388

Наступление проходило в режиме «огонь и натиск».

Под Бахмутом и Соледаром в Донецкой области среди других подразделений Сил обороны Украины российских оккупантов разбили, в частности, бойцы 30 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Несколько недель назад они продвинулись в регионе более чем на полкилометра.

Работу военных показали в сюжете «Донбасс Реалии», опубликованном в Telegram Сухопутных войск ВСУ. На кадрах видно, как благодаря профессиональным действиям бойцов взрывается и горит вражеская техника.

«Огонь и натиск!» – прокомментировали в Сухопутных войсках работу защитников на видео.

Отмечается, что украинским пехотинцам по указанным направлениям противостоят российские десантники. По словам военных, оккупанты не бегут, даже если техника ВСУ ездит просто по их позициям. В одном из таких случаев, когда захватчики остались на позициях, украинская пехота взяла их в плен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».