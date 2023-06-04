Встать с той ноги: пять способов встретить утро так, чтобы оставаться бодрым весь день 4.06.2023, 5:53

Расслабленное утро — залог хорошего настроения.

Люди, которые легко просыпаются рано утром, — невероятные счастливчики, в отличие о тех, кто с трудом сползает с постели после десятого звонка будильника и чувствует себя разбитым большую часть дня. Если вы относитесь ко второму типу людей, не переживайте. Есть несколько способов встать утром с той ноги, которые помогут даже совам, пишет «Ридус».

Подготовьте все необходимое с вечера

Если вы заранее подготовитесь к следующему дню, это поможет решить множество проблем и сделает ваше утро по-настоящему легким и приятным. Поэтому с вечера погладьте одежду, соберите сумку, приготовьте еду и так далее. Это особенно важно для тех, кто все время опаздывает или забывает дома необходимые вещи.

Не спешите

Расслабленное утро без спешки и паники — залог хорошего настроения, поэтому не нужно вскакивать с постели так, будто вас ошпарили кипятком, и сломя голову бежать заниматься делами. Встаньте медленно, потянитесь, немного разогрейте суставы и разомните мышцы. Затем умойтесь прохладной водой, сделайте легкий массаж лица и отправляйтесь завтракать.

Включите музыку

Даже если с утра вы чувствуете себя вяло, быстрая и веселая музыка легко может это изменить. А если вы решите еще и потанцевать под нее, точно обеспечите себе позитивный настрой и бодрость на весь день. Музыку не обязательно слушать долго. Чтобы перестать быть зомби с утра, достаточно включить ее на 10—15 минут.

Не залипайте в телефоне

Старайтесь не залипать в телефоне сразу после пробуждения, потому что это отнимает слишком много времени и к тому же с высокой вероятностью настраивает на негатив. Проверить почту и полистать ленту соцсетей можно и в обеденный перерыв, а утром лучше заняться чем-нибудь более приятным и полезным. Например, сделать зарядку, погулять, почитать книгу, принять душ и так далее.

Используйте свет и запахи

Резкие, но приятные ароматы, такие как запах кофе, цитрусовых, мяты, шалфея или даже бекона, отлично помогают проснуться. Именно поэтому для многих людей вкусный завтрак — лучшая мотивация для того, чтобы рано встать. Быстро взбодриться можно и с помощью солнечного света, так что не упускайте возможность выйти хотя бы на короткую утреннюю прогулку.

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