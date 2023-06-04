закрыть
4 июня 2023, воскресенье, 6:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Встать с той ноги: пять способов встретить утро так, чтобы оставаться бодрым весь день

  • 4.06.2023, 5:53
Встать с той ноги: пять способов встретить утро так, чтобы оставаться бодрым весь день

Расслабленное утро — залог хорошего настроения.

Люди, которые легко просыпаются рано утром, — невероятные счастливчики, в отличие о тех, кто с трудом сползает с постели после десятого звонка будильника и чувствует себя разбитым большую часть дня. Если вы относитесь ко второму типу людей, не переживайте. Есть несколько способов встать утром с той ноги, которые помогут даже совам, пишет «Ридус».

Подготовьте все необходимое с вечера

Если вы заранее подготовитесь к следующему дню, это поможет решить множество проблем и сделает ваше утро по-настоящему легким и приятным. Поэтому с вечера погладьте одежду, соберите сумку, приготовьте еду и так далее. Это особенно важно для тех, кто все время опаздывает или забывает дома необходимые вещи.

Не спешите

Расслабленное утро без спешки и паники — залог хорошего настроения, поэтому не нужно вскакивать с постели так, будто вас ошпарили кипятком, и сломя голову бежать заниматься делами. Встаньте медленно, потянитесь, немного разогрейте суставы и разомните мышцы. Затем умойтесь прохладной водой, сделайте легкий массаж лица и отправляйтесь завтракать.

Включите музыку

Даже если с утра вы чувствуете себя вяло, быстрая и веселая музыка легко может это изменить. А если вы решите еще и потанцевать под нее, точно обеспечите себе позитивный настрой и бодрость на весь день. Музыку не обязательно слушать долго. Чтобы перестать быть зомби с утра, достаточно включить ее на 10—15 минут.

Не залипайте в телефоне

Старайтесь не залипать в телефоне сразу после пробуждения, потому что это отнимает слишком много времени и к тому же с высокой вероятностью настраивает на негатив. Проверить почту и полистать ленту соцсетей можно и в обеденный перерыв, а утром лучше заняться чем-нибудь более приятным и полезным. Например, сделать зарядку, погулять, почитать книгу, принять душ и так далее.

Используйте свет и запахи

Резкие, но приятные ароматы, такие как запах кофе, цитрусовых, мяты, шалфея или даже бекона, отлично помогают проснуться. Именно поэтому для многих людей вкусный завтрак — лучшая мотивация для того, чтобы рано встать. Быстро взбодриться можно и с помощью солнечного света, так что не упускайте возможность выйти хотя бы на короткую утреннюю прогулку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников