Эрдоган объявил новое правительство Турции
- 4.06.2023, 8:27
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Опубликован полный список кабинета министров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о создании нового кабинета министров.
Об этом сообщает Hurriyet.
Он выразил благодарность людям, которые пришли на выборы, и в частности тем, кто проголосовал за него.
«Я хотел бы поблагодарить моих 54 миллионов граждан, которые отразили свой демократический выбор в избирательной урне на выборах 14 и 28 мая. Я хочу выразить благодарность моим 27 миллионам 835 тысячам граждан, которые в очередной раз признали меня достойным президентства», — сказал Эрдоган.
Он отметил, что знает, какую большую ответственность на него возложили избиратели, и будет неутомимо работать несмотря на трудности и препятствия.
Эрдоган объявил новых министров Кабмина:
вице-президент: Джевдет Йылмаз;
министр юстиции: Йылмаз Тунч;
министр семьи и социальных услуг: Махинур Оздемир Гёкташ;
министр труда и социальной защиты: Ведат Ишихан;
министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата: Мехмет Ожасеки;
министр иностранных дел: Хакан Фидан;
министр энергетики и природных ресурсов: Альпарслан Байрактар;
министр молодежи и спорта: Осман Аскин Бак;
министр казначейства и финансов: Мехмет Шимшек;
министр внутренних дел: Али Ерликая;
министр культуры и туризма: Мехмет Нури Эрсой;
министр национального образования: Юсуф Текин;
министр национальной обороны: Яшар Гюлер;
министр здравоохранения: Фахреттин Коджа;
министр промышленности и технологий: Мехмет Фатих Качир;
министр сельского и лесного хозяйства: Ибрагим Юмакли;
министр торговли: Омер Болат;
министр транспорта и инфраструктуры: Абдулкадир Уралоглу.
В воскресенье, 28 мая, в Турции состоялся второй тур выборов президента. Победу одержал действующий руководитель страны Реджеп Эрдоган, получив более 52% голосов. Его оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал почти 48% голосов.
Кемаль Кылычдароглу заявил, что выборы президента 2023 года были «самыми несправедливыми за последние годы».
В то же время он поблагодарил избирателей в Турции, которые «защищали урны для голосования и боролись с этим аморальным и незаконным давлением».