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Принято неожиданное решение

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  • Андрей Пионтковский, kasparov.ru
  • 4.06.2023, 9:11
  • 12,910
Принято неожиданное решение

В ход событий в РФ вмешались «прогрессоры».

Россия страна чудацкая и крайне опасная. И для самой себя и для окружающих. Поэтому она действительно управляется внешними силами. Но не Господом Богом, как полагают наиболее романтичные россиянцы, и не «жидомасонами», в чем убеждено подавляющее большинство «глубинного народа». В самые критические моменты в ход ее истории вмешиваются прогрессоры. Для реализации своей миссии они обычно выбирают среди россиян какого-нибудь совершенно отъявленного негодяя. Потому что, если делать в этой стране Добро, то из чего же еще его делать, если не из Зла. Так 70 лет назад важнейшая миссия была поручена энергичному и предприимчивому альфа-самцу Лаврентию Берия. Он блестяще ее выполнил, но вскоре был профилактически элиминирован.

Угроза, возникшая сегодня в России и проецируемая на весь мир, сопоставима с проблемой 1953 года. Было найдено неожиданное творческое решение. Загнать патриотическое Z-быдло в капитулянтское стойло. Предложить ему вместо ядерного холокоста расправу над сотней генералов и олигархов, назначенных изменниками Родины и виновниками поражения. Эту благородную миссию взяли на себя неизвестные нам прогрессоры. Кураторы ИПСО «Пригожин» творчески переработали ленинские методички 1917 года и вложили их в уста так удачно подвернувшегося им харизматика с кувалдой:

«НЕ МЫ придумали эту спецоперацию и развязали безмозглую педерастическую братоубийственную войну. НЕ МЫ по-хамски прошлись сапогами по всей территории Украины. НЕ МЫ просрали под Киевом, Сумами, Черниговом, Харьковом, Херсоном. МЫ пришли спасать Родину, когда она нас позвала. МЫ освободили Артемовск, а МО снова его просрет. Шойгу и Герасимов должны будут застрелиться. Или мы повесим их на Красной площади. Мобики, откройте глаза и порвите ж… тем негодяям на Рублевке, которые бросили вас в эту трагедию».

Темные силы Минобороны буквально в эти часы пытаются уничтожить взбунтовавшихся бойцов ЧВК Вагнер при их самовольном отходе из Бахмута.

«Мы обнаружили около десятка мест, где были размещены различные взрывные устройства, начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида – заряда от так называемых «Змей Горынычей». Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх», – заявил Пригожин.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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