Фактическая безработица в Беларуси достигла шокирующих показателей 4 4.06.2023, 9:12

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Цифры расходятся с официальными в десятки раз.

Фактически безработными в Беларуси в первом квартале были 176,3 тысячи человек. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой Белстат. Эти данные рассчитаны по методологии Международной организации труда. Официальная безработица меньше фактической примерно в 31 раз.

Официальная зарегистрированная безработица в Беларуси заметно ниже фактической. На 1 апреля на учете в центрах занятости безработными были 5,6 тысячи человек.

То есть фактически безработных в 31 раз больше, чем официальных.

Среди причин, по которым белорусы не регистрируются в центрах занятости, эксперты неоднократно называли низкий размер пособия по безработице. В Минтруда неоднократно анонсировали планы по повышению этих выплат, однако это до сих пор не было сделано.

Напомним, на начало мая этого года в Минтруда зафиксировали антирекорд по вакансиям с начала 2010 года и рост безработицы. Официальная безработица за апрель также незначительно выросла.

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