Путин кашляет, Песков лжет, а Соловьев рыдает Арсен Цимбалюк, «24 канал»

4.06.2023, 9:25

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Как «комары» искусали российскую элиту на Рублевке.

30 мая для жителей Рублевки стало тревожным. В дома этих ни в чем не повинных, маленьких людей, которые ничего не могут сделать, ни с того ни с сего пришла война.

В России – атаки «комаров»

Руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Катопалов расставил точки над «і». Мол, у россиян очень большая страна, поэтому всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, минуя районы расположения средств противовоздушной обороны.

Нет, ну у вас еще не достаточно большая страна. Вам нужно еще территорий! Тогда точно все будет «отлично».

Российский так называемый военный эксперт Андрей Клинцевич решил сбавить напряжение и назвал дроны «комарами». В то же время, пропагандист Армен Гаспарян пошел дальше и обвинил в «атаке комаров» не российских военных и даже не Украину, а самих жителей Подмосковья.

Я согласен с ним на все 100%. В этой войне действительно виноваты россияне, в том числе проживающие на Рублевке.

Жертв нет – все отлично: как отреагировал Кремль на атаку беспилотников

Самая гениальная реакция, как и ожидалось, была из Кремля. Владимир Путин и Дмитрий Песков, еще не успевшие оклеветать после вооруженного восстания на Белгородщине, на этот раз решили оправдать удар по Москве.

Интересно, он подразумевает, что все сотрудники Министерства обороны вовремя спустились в бомбоубежище? Или «хорошо» – это оценка того, что дроны долетели до Москвы?

Остальные вопросы спикер Путина решил просто проигнорировать. Кстати, если вы думаете, что Путин по этому поводу соберет заседание Совбеза, обратится к нации или хотя бы на словах объявит священную войну всему НАТО, то вы ошибаетесь. Песков нашел для этого замечательное оправдание.

Жертв нет – зачем тогда мутить воду? И вообще украинцы правильно сделали, что запустили беспилотники по Москве. Мы до этого их атаковали – вот они ответили. Все нормально, все заслужено.

Что это за центр принятия решений, где он расположен и как был поражен, Песков, конечно, не придумал. Ну, и тем более никаких улик предоставить не смог. Он понял, что дело очень пахнет жареным, закончил этот неприятный разговор и полез обратно в бункер – придумывать, как соврать, чтобы хоть как-нибудь выкрутиться. И придумал.

Вскоре Песков снова вылез на поверхность. Был он не один, а с какой-то куклой, кашлявшей и внешне напоминавшей Путина.

Это существо, которое пропагандисты называют Путиным, слово в слово повторило чушь Пескова о якобы ударе по центру принятия решений. Оно даже назвало некий штаб военной разведки, очевидно, имея в виду главное управление разведки. Однако с датой что-то не сложилось.

Путин чуть не получил билет на концерт Кобзона

Далее так называемый Путин заявил, что Киев в ответ избрал путь устрашения России. На этом – все. Такова была реакция Путина или того, кого пытались выдать за Путина, на бомбардировки Москвы.

Казалось бы, здесь можно подвести итог этой истории. Но потом, как обычно, возникло еще одно пикантное обстоятельство. Один из преступников, заседающих в государственной думе, имел неосторожность опубликовать список населенных пунктов, где раздались взрывы. Среди них – село Раздоры. Это в 2 минутах лета от путинской резиденции Ново-Огарево.

То есть, возможно, в то утро Путин – если он вообще до сих пор жив – оказался в 2 минутах от отправки на концерт Кобзона. Вы вообще знаете, что происходит? Даже в Москве многие действительно понимают, куда именно летели дроны. И многих это радует, судя по реакции россиян в социальных сетях.

У любителя элитной недвижимости Соловьева на этой почве начался настоящий припадок. Словом, Соловьев почувствовал себя чужим не только в любимой Италии, но и в менее любимой России.

Примечательно, что так называемые эксперты пропагандистских студий похвалили украинские беспилотники. Это они оправдывали будущие провалы российской ПВО.

Ну и вишенка на торте – в этом пропагандистском эфире раздался четкий и ясный ответ на вопрос, почему на Москву летят беспилотники и почему они долетают? Потому что Россия напала на Украину!

Кто на самом деле виноват в попадании дронов в дома

Именно это я хочу донести до всех жителей России. Хватит нас бомбить. Убирайтесь из Украины, выдавайте всех военных преступников, выплачивайте репарации, а потом будете спать спокойно. К тому же над вашими головами будут летать беспилотники. Причем с каждым днем все больше и больше.

Почему некоторые дроны попадают в жилые дома? А этот вопрос нужно задать Сергею Шойгу, приказавшему прямо в жилой застройке использовать станции радиоэлектронной борьбы, которые искажают сигнал и сбивают беспилотники с курса.

Кроме того, хочу напомнить, что нынешние российские власти славятся своим пристрастием к взрыву жилых домов Москвы. Именно подрывая жилые дома со спящими жителями в 1999 году, кровавый чекист Путин попытался оправдать в глазах общественности Вторую чеченскую войну. Именно так начиналась карьера вашего, россияне, президента в большой политике.

Поэтому, где гарантия того, что ему и теперь не придет в голову шандарахнуть по жилым кварталам Москвы какой-то «Точкой У», чтобы выдать ее за якобы украинскую ракету и обвинить во всем «кровавый киевский режим»? Так делали уже десятки раз на Донбассе.

Через полтора года войны Кремлю становится все труднее оправдывать ее и новые волны мобилизации. Так что ответ на все вопросы только один – москвичи, россияне, выходите на улицы, боритесь со своим режимом. Теперь у вас на кону даже не свобода, теперь на кону – ваша жизнь. Подумайте, хотите ли вы годами жить под бомбами. Подумайте, нужна ли вам эта война, нужны ли вам украинские территории.

Арсен Цимбалюк, «24 канал»

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