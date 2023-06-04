Как в пару кликов перенести фото со смартфона на ПК
- 4.06.2023, 9:34
- 2,126
Появился новый удобный способ.
Разработчики Microsoft после многочисленных просьб пользователей реализовали в ОС Windows 11 удобный перенос фотографий со смартфона на ПК без проводов и стороннего софта. Он появится в «Проводнике».
Как говорится в официальном блоге Microsoft, теперь можно прямо в «Проводнике» нажать кнопку «Добавить фото с телефона» и отсканировать QR-код. А дальше останется только выбрать, какие снимки переносить.
Для удобства файлы в фотогалерее будут показаны в хронологическом порядке. А быстро искать старые снимки можно будет с помощью временной шкалы на правой панели.
Сейчас функция доступна только в бета-версии Windows 11. В релизную ее добавят с одним из ближайших апдейтов.
C одним из ближайших апдейтов в Windows 11 также изменят режим работы кнопки Print Screen, которое было стандартным в течение 30 лет. Теперь ее нажатие будет вызывать приложение «Ножницы» (Snipping Tool), вместо того, чтобы автоматически скриншотить весь экран.
А не так давно Microsoft наконец сделала то, чего от нее ждали очень долго: компания добавила в Windows 11 поддержку RAR-архивов. Другими словами, пользователям больше не нужно устанавливать сторонние приложения вроде WinRAR для распаковки или сжатия файлов.