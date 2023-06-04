Негодных к службе в мирное время белорусов массово вызывают на повторный осмотр 4.06.2023, 9:50

Что делать?

На сервис бесплатной юридической помощи белорусам legalhub.help последнее время поступает очень много запросов от граждан до 27 лет. Их снова вызывают в военкоматы на медицинское освидетельствование, хотя они ранее были признаны негодными к воинской службе в мирное время.

Юристы инициативы Legal Hub подготовили для читателей «Белсата» подробные рекомендации, которые можно использовать при посещении военкомата или докторской комиссии.

В сервис бесплатной анонимной юридической помощи белорусам Legal Hub стали массово обращаться по вопросам переосвидетельствования военнообязанных категории до 27 лет, ранее признанные негодными к военной службе в мирное время (НГМ – буквенный код от «не годен к воинской службе в мирное время») либо признали ограниченно годными. Этой темы касается каждое четвертое обращение на сервис. Рост количества обращений юристы связывают с изменениями законодательства, согласно которому определяется степень годности военнообязанных к службе.

По данным юристов сервиса, военные комиссариаты восприняли изменения списка болезней как основание для изменения категории годности военнообязанных указанной категории. Анализ обращений показывает, что районные и областные военкоматы искусственно создают псевдоправовые основания для внеочередного медицинского освидетельствования таких военнообязанных с целью перевода их в разряд призывников. Около 95% обращений поступает из Могилевской области.

«Важно знать, что порядок медицинского освидетельствования лиц, остающихся в запасе, регламентирован законодательством. При этом нормами ч.1 п.4 ст.69 Закона «О нормативных правовых актах» военнообязанные защищены от произвольного толкования военкоматами требований законодательства. Восстановить нарушенные права можно путем обращения в суд с жалобой на незаконные действия военкомата. У нас есть такие примеры и такая практика», – говорят юристы Legal Hub.

По словам экспертов, больше всего мешают отстаивать права военкоматы, сервисы помощи призывникам и сами военнообязанные. Военкоматы пытаются отговорить военнообязанных из-за бесперспективности обжалования их действий, а также запугать возможными «последствиями» (при этом они обычно не уточняют, какими именно).

«Подача жалобы на действия, которые ущемляют ваши права, – это абсолютно законное действие. Поэтому за него не может быть предусмотрена никакой ответственности. Таким образом, все угрозы о последствиях – всего лишь голословная манипуляция». Если подать жалобу на действия военкомата, то именно военкомату придется доказывать законность своих действий, а не наоборот. Военкоматы прекрасно понимают, что никаких законных оснований для внеочередного переосвидетельствования у них нет, поэтому им проще предотвратить подачу жалобы, чем выступать в суде», – объясняют юристы.

Сервисы помощи призывникам специализируются на мероприятиях призыва и делают это на платной основе. Военнообязанные, которые подвергаются незаконному переосвидетельствованию, не являются призывниками, для платных сервисов это не совсем их целевая аудитория. Но эти сервисы, исходя из интересов их бизнеса, заинтересованы, чтобы как можно больше военнообязанных были переведены из запаса на воинский учет призывников. Поэтому их консультации, как считают юристы бесплатной юридической помощи Legal Hub, могут приводить военнообязанных категории НГМ не к тем результатам, которые им нужны. Ведь на самом деле действия военкоматов можно и нужно оспаривать, хотя сервисы платной помощи призывникам утверждают обратное.

По опыту юристов, довольно часто военнообязанные выступают «злейшими врагами самим себе». Нерешительность («Не хочу злить военкомат«), промедление («Я сначала попробую договориться с военкоматом без суда»), банальное незнание собственных прав и способов их защиты (»А вот в интернете написано…») могут привести к печальным последствиям.

Как отмечают эксперты, в вопросах призыва и повторного освидетельствования законы действуют даже в ситуации, когда «сейчас не до законов». Практика рассмотрения таких жалоб относительно нова: суды и военкоматы оказались к ней не готовы. Случается, что достаточно просто жалобы – и даже без суда военкомат пересматривает собственные действия. Поэтому, как считают юристы, не следует бояться незаконных вызовов и отстаивать свои права, гарантированные законом. Эти права нужно знать.

5 февраля 2023 года в законную силу вступили изменения, внесенные в Инструкцию об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью, а также три дополнения к данной инструкции.

Изменены:

приложение 1 (Расписание болезней);

приложение 2 (Показатели физического развития, перечня болезней и статей расписания болезней для граждан при приписке к призывным участкам, призыве на срочную военную службу, службу в резерве, поступлении на военную службу по контракту на должности, замещаемые солдатами, сержантами, старшинами, военнослужащих, проходящих срочную военную службу, службу в резерве);

приложение 5 (Показатели физического развития для граждан при поступлении в военные учебные заведения и МСВУ).

Эти изменения были внесены совместным постановлением Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.01.2023 № 1/10.

Юристы отмечают, что внесенными изменениями «существенно снижены требования к состоянию здоровья граждан», которые могут быть направлены на срочную военную службу или имеющие право поступить в военные учебные заведения. Одновременно с этим сокращен перечень заболеваний, при которых военнослужащие имеют право на увольнение с воинской службы по состоянию здоровья.

Этими изменениями были затронуты и граждане в возрасте до 27 лет, ранее не подпадающие под призыв на срочную военную службу, службу в резерве по состоянию здоровья (категория годности «непригоден к военной службе в мирное время, ограничено годен к военной службе в военное время», НГМ) и зачислены на этом основании в запас Вооруженных Сил Беларуси. По данным Legal Hub, с середины февраля 2023 года военкоматы начали массово вызывать на переосвидетельствование беларусов с НГМ, не имеющих 27 лет.

Учитывая количество обращений, юристы рекомендуют всем заинтересованным изучить приведенную ниже информацию и использовать эти знания в коммуникации с военкоматами по вопросам переосвидетельствования.

Юристы собрали самые распространенные вопросы, связанные с практикой переосвидетельствования и переосвидетельствования, ответы на которые помогут разобраться в законном порядке прохождения переосвидетельствования и самостоятельно защитить свои права в случае их нарушения. С вопросами можно обращаться к юристам legalhub.help.

Редакция также обращает внимание на то, что в коммуникации с военкоматами ради вашей безопасности лучше ссылаться на соответствующие нормы закона, а не на «Белсат».

Что такое переосвидетельствование?

Под переосвидетельствованием понимается обязательный медицинский осмотр, проводимый для определения категории годности граждан и их годности к военной службе, службы в резерве по состоянию здоровья, а также для определения необходимости оказания медицинской помощи.

Какими правовыми нормами регулируется процедура переосвидетельствования?

Ч.4 ст.67 Закона Республики Беларусь от 05.11.1992 № 1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе» определяет нормативный правовой акт, регулирующий порядок прохождения переосвидетельствования военнообязанными.

Ч.1 п.41 Положения о военно-докторской экспертизе, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.1998 № 868, устанавливает порядок и периодичность переосвидетельствования военнообязанных.

Постановление Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.03.2020 № 8/14 определяет перечень военнообязанных, освобожденных от переосвидетельствования.

П.42 Положения о военно-докторской экспертизе, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.1998 № 868, устанавливает основания для досрочного (внеочередного) переосвидетельствования.

П.п. 1-10 и 40 Положения о военно-докторской экспертизе, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.1998 № 868, определяют общий порядок переосвидетельствования.

Главы 9 и 20 раздела III Инструкции о порядке организации и проведения военно-докторской экспертизы в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспортных войсках Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 02.11.2010 № 44, устанавливают детальный порядок организации и проведения переосвидетельствования.

Кто подлежит переосвидетельствованию?

Обязательному переосвидетельствованию подлежат граждане, которые:

зачислены в запас по состоянию здоровья (категория годности НГМ);

ранее не проходили военной службы;

младше 27 лет;

не освобождены от переосвидетельствования постановлением Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.03.2020 № 8/14.

Все четыре условия должны выполняться одновременно.

Кто не подлежит переосвидетельствованию? Исчерпывающий список Расписания болезней

Обязательному переосвидетельствованию не подлежат граждане, освобожденные от него постановлением Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.03.2020 № 8/14.

Если гражданин был признан НГМ с 1 марта 2011 года до 7 февраля 2020 года, то он освобождается от переосвидетельствования при условии, что осмотрен по соответствующим пунктам статей Расписания болезней, утвержденного постановлением Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения 20.12.2010 № 51/170 (см. ниже). таблицу):

Если гражданин был признан НГМ с 8 февраля 2020 года, он освобождается от переосвидетельствования при условии, что осмотрен по следующим пунктам статей Расписания болезней, утвержденного постановлением Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.01.2020 № 1/1.

Отменяют ли изменения Расписания болезней прошлое освобождение от переосвидетельствования?

Нет. Ни Инструкция об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с военной обязанностью (включая Расписание болезней), ни постановление Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.01.2020 № 1/1 (которым эта инструкция утверждена), ни постановление Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.01.2023 № 1/10 (которым в эту инструкцию были внесены последние изменения) не регулируют порядка освобождения от переосвидетельствования.

Единственным источником такого освобождения является постановление Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.03.2020 № 8/14. И как раз она не затронута изменениями расписания болезней и продолжает действовать.

Какова периодичность переосвидетельствования?

Переосвидетельствование проводится один раз в 3 года.

Есть ли исключения из правил периодичности переосвидетельствования?

Да. Военнообязанный в возрасте до 27 лет может быть переосвидетельствован повторно, если в ходе предварительного переосвидетельствования он был направлен военкоматом на медицинское обследование в организацию здравоохранения, которая:

1) пересмотрела ранее установленный военнообязанному диагноз заболевания; или

2) признала военнообязанного здоровым.

Иных законных оснований для досрочного (внеочередного) переосвидетельствования не существует.

Влияют ли изменения расписания болезней на периодичность переосвидетельствования?

Нет. Ни Инструкция об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с военной обязанностью (включая Расписание болезней), ни постановление Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.01.2020 № 1/1 (которым эта инструкция утверждена), ни постановление Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.01.2023 № 1/10 (которым в эту инструкцию были внесены последние изменения) не регулируют порядка и периодичности проведения переосвидетельствования.

Эти нормативные акты определяют только требования к состоянию здоровья призывников и военнообязанных.

Можно ли обжаловать вызов на переосвидетельствование?

Да. Военнообязанный может обжаловать вызов его на переосвидетельствование, если:

1) он не подлежит переосвидетельствованию; или

2) с момента предварительного осмотра (переосвидетельствования) прошло менее 3 лет.

Жалоба на вызов на переосвидетельствование подается в районный (городской) суд по месту нахождения военкомата. Предварительного обжалования такого вызова в Высший (областной (Минский городской) военкомат) не нужно.

Жалоба может быть подана как самим военнообязанным, так и его представителем (при наличии нотариально удостоверенной доверенности).

Срок обжалования такого решения составляет 1 месяц со дня, когда военнообязанному стало известно о вызове. Таким днем будет день получения повестки или сообщения иным способом (телефонный звонок, СМС-сообщение, письмо на e-mail и т.д.).

Пропуск указанного срока не является препятствием для обращения в суд.

Согласно заявлению лица, подавшего жалобу, суд может восстановить пропущенный по уважительным причинам срок для подачи жалобы. Уважительными причинами могут быть признаны тяжелая болезнь, беспомощное состояние заявителя, семейные обстоятельства, командировка и другие.

За обжалование в суд вызова на переосвидетельствование взимается госпошлина в размере 1 базовая величина.

Подача жалобы не приостанавливает переосвидетельствования.

Для приостановления переосвидетельствования необходимо заявить в суд соответствующее ходатайство об обеспечении жалобы. Такое ходатайство может быть подано как одновременно с жалобой, так и после ее подачи (до вынесения решения в деле).

Как проводится переосвидетельствование?

Переосвидетельствование проводится докторской комиссией, которая создается районным военкоматом. В такую докторскую комиссию входят врачи-специалисты государственных организаций здравоохранения.

Переосвидетельствование проводится с обязательным направлением на врачебное обследование.

Справочно: врачебное обследование является составной частью обязательного переосвидетельствования. Оно представляет собой исследование состояния здоровья и физического развития граждан в целях установления диагноза.

Врачебное обследование осуществляется только в государственных организациях здравоохранения.

Может ли переосвидетельствование быть проведено без участия военнообязанного?

Нет. Обязательное переосвидетельствование военнообязанных в возрасте до 27 лет может быть проведено только очно. Заочное (через документы) переосвидетельствование запрещен.

По какой редакции Расписания болезней проводится переосвидетельствование?

Переосвидетельствование проводится по той редакции Расписания болезней, которая действует в момент переосвидетельствования.

На сегодняшний день это редакция с изменениями, внесенными постановлением Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.01.2023 № 1/10.

В каких случаях военнообязанного по итогам переосвидетельствования могут признать годными?

Военнообязанного могут признать годными, если:

ранее установленный ему диагноз исключен из действующей на момент переосвидетельствования редакции Расписания болезней;

ранее установленный ему диагноз по действующему на момент переосвидетельствования Расписания болезней больше не является основанием для признания НГМ;

к его диагнозу по действующему на момент переосвидетельствования Расписания болезней установлены дополнительные требования, которыми он в результате медицинского обследования не соответствует;

по результатам медицинского обследования установлено улучшение состояния его здоровья, ведущее к пересмотру ранее установленного диагноза;

в результате врачебного обследования он признан здоровым.

Какие последствия влечет признание военнообязанного достойным?

Если в результате переосвидетельствования военнообязанный признан годным к службе, он передается на воинский учет призывников. После приема на воинский учет призывников у него изымается военный билет и ему выдается удостоверение призывника.

С этого момента призывник подлежит призыву на срочную военную службу, службу в резерве на общих основаниях.

Можно ли обжаловать результаты переосвидетельствования?

Да. Результаты переосвидетельствования оформляются заключением докторской комиссии военкомата.

При несогласии с таким заключением военнообязанный может обжаловать его в центральной военно-докторской комиссии или непосредственно в районном (городском) суде по местонахождению военкомата.

Жалоба может быть подана как самим военнообязанным, так и его представителем (при наличии нотариально удостоверенной доверенности).

Порядок обжалования (форма жалобы и сроки ее подачи) заключения докторской комиссии военкомата в центральную военно-докторскую комиссию не установлены. Обжалование осуществляется бесплатно.

При обжаловании заключения докторской комиссии военкомата в центральную военно-докторскую комиссию на решение последней военнообязанный может быть направлен на контрольное медицинское обследование в военные организации здравоохранения или государственные организации здравоохранения.

При несогласии военнообязанного с заключением военно-докторской экспертизы по его заявлению проводится независимая медицинская экспертиза.

Порядок обжалования заключения докторской комиссии военкомата в суд идентичен порядку обжалования вызова на переосвидетельствование.

Срок обжалования заключения докторской комиссии военкомата в суд составляет 1 месяц со дня, когда военнообязанному стало известно о вынесенном в отношении него заключении докторской комиссии военкомата.

Пропуск указанного срока не является препятствием для обращения в суд.

Согласно заявлению лица, подавшего жалобу, суд может восстановить пропущенный по уважительным причинам срок для подачи жалобы. Уважительными причинами могут быть признаны тяжелая болезнь, беспомощное состояние заявителя, семейные обстоятельства, командировка и другие.

За обжалование в суд заключения докторской комиссии военкомата взимается госпошлина в размере 1 базовой величины.

По ходатайству военнообязанного судом может быть назначена судебно-медицинская экспертиза.

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