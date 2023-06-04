Цепкало: Заболевание Лукашенко прогрессирует, и нет инструментов, чтобы его остановить 4.06.2023, 10:05

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Кровоизлияния происходят фактически во всех органах.

У Лукашенко серьезные проблемы со здоровьем, и диагноз «очень сложный». Об этом в интервью главному редактору издания gordonua.com Алесе Бацман сообщил белорусский политик Валерий Цепкало.

«Диагноз очень сложный. Я, честное слово, не могу сейчас повторить. Я могу сказать только, что это связано с сердечно-сосудистой системой. Очень серьезное заболевание. Оно неизлечимо. И это заболевание приводит к тому, что кровоизлияния происходят фактически во всех органах. В том числе проявляются и на теле», – сказал он.

По словам оппозиционера, недуг Лукашенко может подавляться только гормональной терапией, но она помогает только на определенное время.

«Это заболевание прогрессирует. Сегодня нет инструментов, чтобы его остановить. Сколько по времени может это продолжаться, я сказать не могу, еще не успел почитать. Но в данном случае вопрос состоит в другом: мы понимаем, что это уже сбитый летчик. Мы понимаем, что на повестке дня стоит вопрос транзита власти, что ближайшее окружение Лукашенко, а тем более руководство Кремля, прекрасно понимает, чем это чревато прежде всего для белорусского диктатора. Это чревато приближением смерти. Или – наверное, еще хуже для него будет – потерей трудоспособности», – объяснил Цепкало.

Он считает, что для Лукашенко и для всего мира «печальнее история будет, если он будет сидеть и ничего не соображать, будет выдавать сентенции типа «я вчера разговаривал со своей мамой»…

«Очевидно, что в таком состоянии диктатор точно не хочет, чтобы его запомнили. Для него лучше было бы умереть. Предвидеть, когда это произойдет, невозможно. Но это может произойти в течение ближайших месяцев, а может быть, и недель», – предполагает Цепкало.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера стало известно название неизлечимой болезни, которую диагностировал у Лукашенко консилиум врачей в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. У диктатора выявлен синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Это заболевание характеризуется нарушениями в системе свертывания крови, при котором происходит образование множественных тромбов.

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