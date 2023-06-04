ВСУ ликвидировали командира полка РФ Никилина

ВСУ ликвидировали командира полка РФ Никилина6
- 4.06.2023, 11:09
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Высокопоставленный оккупант прибыл на фронт из Воронежа.
В Украине ликвидирован высокопоставленный оккупант - полковник ВС РФ Михаил Никилин из Воронежа.
О его смерти появилась информация на аккаунте школы, в которой учился военный.
Некролог обнаружил в Сети украинский блогер Necro Mancer, который с 2014 года собирает информацию о российской агрессии против Украины.
Известно, что полковник занимал пост командира одного из полков российской армии. Ликвидирован он был в ходе «спецоперации» совсем недавно - 30 мая.
Сложно предположить, что командир полка ВС РФ мог находиться на передовой или близко к ней. Более вероятно, что полковник был ликвидирован при ударе по одной из тыловых баз оккупантов.
В последние пару месяцев Силы обороны очень активно громят цели российской армии в тылу в рамках подготовки к своему контрнаступлению.