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ВСУ ликвидировали командира полка РФ Никилина

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  • 4.06.2023, 11:09
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ВСУ ликвидировали командира полка РФ Никилина

Высокопоставленный оккупант прибыл на фронт из Воронежа.

В Украине ликвидирован высокопоставленный оккупант - полковник ВС РФ Михаил Никилин из Воронежа.

О его смерти появилась информация на аккаунте школы, в которой учился военный.

Некролог обнаружил в Сети украинский блогер Necro Mancer, который с 2014 года собирает информацию о российской агрессии против Украины.

Известно, что полковник занимал пост командира одного из полков российской армии. Ликвидирован он был в ходе «спецоперации» совсем недавно - 30 мая.

Сложно предположить, что командир полка ВС РФ мог находиться на передовой или близко к ней. Более вероятно, что полковник был ликвидирован при ударе по одной из тыловых баз оккупантов.

В последние пару месяцев Силы обороны очень активно громят цели российской армии в тылу в рамках подготовки к своему контрнаступлению.

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