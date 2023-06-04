Ученые выяснили, можно ли пожарить картошку фри в невесомости 1 4.06.2023, 12:22

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Необычный эксперимент показали на видео.

В Европейском космическом агентстве (ESA) решили выяснить, что произойдет, если попробовать пожарить еду, в том числе такую вкусную и любимую для многих людей картошку-фри, в условиях микрогравитации.

ESA поддерживает исследования методов жарки в условиях микрогравитации, чтобы заполнить пробелы в знаниях о Земле и космосе, говорится в сообщении.

Отмечается, что жарка картофеля связана со сложными физико-химическими процессами, во время которых происходят тепломассообменые процессы вместе с увеличением и отрывом от картофеля под влиянием гравитации пузырьков водяного пара, которые на нем образуются. А в космосе все становится сложнее. И до сих пор не было уверенности, что жарка возможна при отсутствии гравитации.

Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Food Research International, у астронавтов может появиться психологическое желание есть более привычную «земную» пищу во время долгосрочных космических миссий на Марс и Луну.

На процессы, происходящие в процессе жарки, сильно влияет подъемная сила и гравитационное ускорение, что делает изучение жарки в космических условиях сложной задачей. Без подъемной силы пузырьки могут прилипать к поверхности картофеля, окутывая его слоем пара, из-за которого, по мнению исследователей, продукт останется сырым и непригодным к употреблению.

К тому же жарка в разогретом масле, которое разбрызгивается, в условиях отсутствия гравитации является опасным для окружающих из-за риска получить ожоги.

Поэтому исследователи разработали инновационное устройство, которое было бы безопасным и в то же время работало бы в невесомости. А также позволило исследователям одновременно наблюдать за поведением пузырьков на поверхности картофеля и тепловым поведением внутри его мякоти.

Исследователи для эксперимента использовали самолет ESA, предназначенный для создания краткосрочных условий невесомости благодаря особой схеме полета. Процесс жарки во время эксперимента фиксировался с помощью высокоскоростной камеры с высоким разрешением, чтобы зафиксировать динамику образования пузырьков, а также скорость их выхода из картофеля и направление движения в масле после отрыва от поверхности. Также измерялась температура кипящего масла, как и температура внутри кусочков продукта.

Как выяснилось, во время невесомости пузырьки пара все равно легко отделялись от картофеля и двигались в сторону, позволяя горячему маслу прожаривать продукт. Так же, как это происходит на Земле. Предполагается, что пузырьки отделяются от поверхности в невесомости благодаря избыточному давлению, образующемуся внутри мякоти при жарке.

Исследователи отмечают, что результаты этого исследования являются основными экспериментальными доказательствами того, что жарка пищи может происходить в космосе. И хотя необходимы дополнительные исследования, эксперимент показывает, что астронавты смогут иметь в меню больше, чем привычные им сейчас регидратированные продукты.

«Помимо питательных веществ и комфорта, изучение процесса жарки в космосе также может способствовать прогрессу в различных областях, от традиционного кипячения до производства водорода из солнечной энергии в условиях микрогравитации», - заключает один из авторов исследования Джон Лиумбас.

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