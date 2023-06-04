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«Для Лукашенко счет идет на месяцы, а может быть, и недели»

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  • 4.06.2023, 13:10
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«Для Лукашенко счет идет на месяцы, а может быть, и недели»

Диктатору из-за серьезной болезни грозит то, что для него может быть «хуже смерти».

Белорусский политик Валерий Цепкало в интервью главному редактору издания gordonua.com Алесе Бацман рассказал, что у Лукашенко серьезное заболевание сердечно-сосудистой системы.

По его данным, болезнь неизлечима и может подавляться гормональной терапией, но только «на определенное время».

«Это заболевание прогрессирует. Сегодня нет инструментов, чтобы его остановить, – подчеркнул Цепкало. – Сейчас я уже точно знаю, что ему осталось... В общем-то, счет идет на месяцы. По той информации, которой я располагаю».

По мнению оппозиционера, Лукашенко грозит также потеря трудоспособности, что будет для него «хуже смерти».

«Для него и для всего мира печальнее история будет, если он будет сидеть и ничего не соображать, будет выдавать сентенции типа «я вчера разговаривал со своей мамой». Очевидно, что в таком состоянии диктатор точно не хочет, чтобы его запомнили. Для него лучше было бы умереть. Предвидеть, когда это произойдет, невозможно. Но это может произойти в течение ближайших месяцев, а может быть, и недель», – добавил Цепкало.

Он считает, что Лукашенко – «сбитый летчик» и вопрос транзита власти в Беларуси уже на повестке дня.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера стало известно название неизлечимой болезни, которую диагностировал у Лукашенко консилиум врачей в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. У диктатора выявлен синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Это заболевание характеризуется нарушениями в системе свертывания крови, при котором происходит образование множественных тромбов.

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