Наподобие панской хаты: в Беларуси продают уникальный дом 4.06.2023, 13:23

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Сколько просят за аутентичную усадьбу из дерева?

Столь необычный аутентичный дом можно купить в Пуховичском районе. Усадьба хоть и похожа на старые белорусские хаты, но была построена в 2000 году. В двухэтажной усадьбе есть несколько комнат и даже гараж. На участке построена баня в том же стиле.

Сайт Realt.by показывает, как дом выглядит внутри и что там есть по коммуникациям.

Дом построили в деревне Глушка в Пуховичском районе — 50 км от МКАД. Его возвели в два этажа в 2000 году, а обновили до нынешнего вида в 2010-м. Внешне усадьба выглядит так, будто владельцы соединили два дома. В одном из них на первом этаже располагается гараж, а на втором — мансардная комната. Общая площадь дома — 133,9 м².

Внутри дом полностью отделан деревом. Где-то поклеены обои, в некоторых комнатах все обшито вагонкой. В самой большой части дома находится несколько комнат, кухня на первом этаже и четыре комнаты на втором.

В дом проведена вода из скважины. Внутри установлен бойлер. Канализация — местная. Отопление в усадьбе — паровое на твердом топливе. Есть возможность сделать электроотопление.

На территории в 25 соток стоит не только сама усадьба, но и двухэтажная баня с бильярдной комнатой наверху.

Можно проводить время и на природе — есть стол со скамейками под навесом.

Автор объявления поясняет, что дом подойдет для тех, кто хотел бы заниматься экотуризмом, охотой и рыбалкой. Усадьба находится на самом краю деревни — небольшой хутор у поля. Рядом протекает Свислочь.

Стоимость усадьбы — 40 тысяч долларов.

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