Отрезвление соучастника 7 Телеграм-канал «СерпомПо»

4.06.2023, 13:27

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И это говорит не «иноагент».

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Константин Затулин много лет отстаивал линию, которая в итоге привела к тому, что Россия получила в Украине, а также в отношениях со странами мира, наиболее развитыми в экономическом отношении.

Константин Затулин один из тех, кто несет политическую и моральную ответственность за катастрофу 24 февраля.

Но вот выводы, к которым он пришел по итогам пятнадцати месяцев «спецоперации». Главная мысль его выступления – «спецоперация» своих целей не достигла и не достигнет. Украина останется существовать, как независимое государство и не будет нейтральной. Это говорит не «иноагент», не член «нежелательной организации», не человек «пятой колонны», а вернейший сторонник и соучастник того, что натворило «руководство страны».

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