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Синоптики предсказали возвращение в Беларусь жары до +27°C

  • 4.06.2023, 14:10
Синоптики предсказали возвращение в Беларусь жары до +27°C

Когда?

Синоптики побещали, что в Беларусь в скором времени перестанет поступать арктическая масса воздуха. Все потому что исчезнет «ложбина холода», по которой она проникает в страну. Значит ли это, что замерзшая в огородах картошка теперь еще и сварится?

Эксперт ТГ-канала Nadvorie сообщил, что уже 4-5 июня ложбина северного воздуха переориентируется на восток и поступление холода прекратится. «Днем 5-го уже +22..+24°, по северо-востоку РБ еще прохладно +16 +18°. Но у же 6 июня в Беларуси +25..+27°», — пообещал синоптик.

Что обещают в Белгидромете на 5-6 июня?

Тем временем белорусские официальные метеорологи обещают, что 5 июня минимальная температура воздуха ночью будет +2..+9°С, в то время как днем поднимется до +17..+23, а по югу воздух прогреется и вовсе до +25°С. И это все без дождей и переменной облачности.

«Лишь ночью и утром по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, там местами пройдут кратковременные дожди», — уточнили в Белгидромете.

А 6 июня белорусские синоптики спрогнозировали от +1..+8°С ночью, а днем от +19°С по северо-востоку до +26°С по югу Беларуси.

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