Пригожин: ВСУ выбили россиян из юго-западной части Бахмута 1 4.06.2023, 14:12

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На освобожденной территории установлены посты украинской армии.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о потере контроля Россией над юго-западной окраиной Бахмута. Силы обороны Украины, предположительно, выбили российских оккупантов из юго-западной окраины Бахмута и закрепились там.

Информацию 4 июня подтвердил главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, опубликовав запись на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Пригожин уже после того, как вывел из Бахмута своих боевиков, признал, что город не полностью под российским контролем. Речь о юго-западной части города.

«Да, к сожалению такая информация имеется… В садах мы каждый день несли потери, но тем не менее эту территорию сдерживали, несмотря на то, что там действительно трудно закрепиться. Но на сегодняшний день имеется информация, что там уже выставлены наблюдательные посты ВСУ», - заявил главарь «Вагнера».

Он прогнозирует дальнейшую потерю контроля над городом.

«Ждите следующих шагов», - добавил Пригожин.

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