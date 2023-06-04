Шойгу и Герасимов «купились»: Резников обвел вокруг пальца генералов РФ 4 4.06.2023, 15:13

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Министр обороны Украины провел блистательную военную операцию.

На этой неделе военное командование Украины провело три успешных операции, обведя вокруг пальца Москву. В одной из них участие принял непосредственно украинский министр обороны Алексей Резников.

Об этом в своем видеоблоге в YouTube рассказала российская журналистка, историк Юлия Латынина.

Эта операция, отметила она, прошла практически незаметно для мира. И это очень незаслуженно, так как украинские военачальники очень красиво обманули противника.

Недавно Резников преподнес британскому коллеге очень интересный подарок - фотографию украинского самолета «Су» с подвешенными ракетами Storm Shadow.

Данное фото быстро разлетелось по СМИ и Сети. На нем, помимо самолета, имелась «пасхалка» - значок, указывавший на место базирования в Староконстантинове.

«Российские разведчики, которые считают себя умными, подумали: «Как прокололся украинский министр обороны». По этому Староконстантинову прилетает много всякого летающего хлама, который на этот раз даже никто не перехватывает», - рассказала Латынина.

После этого Z-каналы взликовали, рассказывая, как мастерски их ракеты разгромили украинскую авиабазу с британскими ракетами. А зря. Никакой авиации там не было и в помине. Резников просто обвел вокруг пальца российских генералов, заставив их тратить дорогостоящие ракеты на ложную цель.

«На втором году войны… Ну конечно это было разводилово! Потому что в ином случае их бы перехватили как нибудь. «СУшки» со Storm Shadow как летали, так и продолжают летать. А Россия потратила некоторое количество ракет… Не так много, но приятно. Российское командование, как мы видим, купилось полностью», - рассказала журналистка.

Помимо этой операции, украинцы реализовали еще две. Во-первых, создали у командования ВС РФ полную уверенность, что контрнаступление начнется в считанные дни. Это вызвало панику в рядах оккупантов: военные РФ начали лихорадочно минировать Бахмутское направление, мешая этим бежать из позиций «вагнеровцам».

Еще одна важная операция - это рейд российских добровольцев в Белгородскую область.

«На наших глазах Залужный неоткуда и не из чего создал второй фронт… Он заставил Путина вспомнить, что есть 700 км неохраняемой границы… Туда отправили срочников. Это стотысячный корпус, который был последним резервом Герасимова… Задача всей этой операции выполнена на 5+. Я снимаю шляпу… Залужный мастерски создает неожиданности», - констатировала Латынина.

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