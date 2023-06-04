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FIAT возродил легендарную модель Topolino

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  • 4.06.2023, 15:18
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FIAT возродил легендарную модель Topolino

Но в виде электромобиля.

Итальянская компания FIAT презентовала городской электромобиль с оригинальным дизайном в ретро стиле. Новинка унаследовала имя одной из культовых моделей компании.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый FIAT Topolino представляет собой компактный электромобиль, который создан на базе представленных ранее Citroen Ami и Opel Rocks-e.

От своих собратьев итальянский вариант отличается видоизмененным дизайном, призванным напомнить об оригинальной модели Topolino, которая выпускалась компанией FIAT с 1936 по 1955 год и разошлась по миру тиражом свыше 520 тысяч экземпляров.

Из характерных особенностей новинки – мягкая складная крыша и канаты вместо дверей. Также модель получила характерный дизайн передней панели с круглыми фарами, колесные диски в стиле ретро и оригинальную отделку салона.

Ожидается, что новый FIAT Topolino получит в свое распоряжение 8-сильный электромотор, питание для которого будет обеспечивать батарея на 5,5 кВтч. С его помощью автомобиль сможет развивать скорость 45 км/ч, а запас хода составит примерно 70 км. Напомним, что в ряде европейских стран на подобном транспортном средстве можно ездить без водительских прав в возрасте от 14/16 лет.

Презентация Fiat Topolino состоится в ближайшее время. Цены и комплектации станут известны после официальной премьеры электромобиля.

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