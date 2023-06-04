Марк Фейгин о заявлении польского генерала: А представьте, что обсуждают непублично 11 4.06.2023, 16:25

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Диктатор должен ждать ответа.

Российский блогер Марк Фейгин в эфире на YouTube-канале украинской журналистки Наташи Влащенко прокомментировал заявление польского генерала, экс-замминистра обороны Польши Вальдемара Скшипчака о том, что в Беларуси будет восстание:

— Генерал говорит: будет государственный переворот, дадим денег, дадим оружие. Сами будем участвовать переодетыми военнослужащими. Мы Лукашенко угробим.

Если такие вещи говорят публично, то что обсуждают непублично. Это же как происходит, экспертное сообщество собирается и говорит: а что, если так, а если отравим, а если угробим.

Конечно, если ты размещаешь на своей территории ядерное оружие, то жди ответа. Не будет по-другому.

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