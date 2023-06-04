закрыть
4 июня 2023, воскресенье, 17:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске вторую ночь подряд обновляются температурные антирекорды

2
  • 4.06.2023, 16:50
  • 3,450
В Минске вторую ночь подряд обновляются температурные антирекорды

Обновлен рекорд, которому 95 лет.

Вторую летнюю ночь подряд в Беларуси фиксируются минусовые температуры, пишет BPN.

Холоднее всего в ночь на 4 июня было на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе — 1,1 градуса мороза. Прежний локальный антирекорд составлял 0 градусов (в 2017 году). При этом на почве было до минус 6, свидетельствует оперативная карта Белгидромета.

В целом исторические минимумы ночи переписаны на 15 метеостанциях, еще на двух экстремумы повторились. В Минске вторую ночь подряд обновляются антирекорды, зафиксированные 95 лет назад. 3 июня было +2,2 против +2,7 в 1928 году, 4 июня — +0,7 против +1,2.

Помимо «Полесской», отрицательные температуры зафиксированы в Ганцевичах (-0,3; прежний рекорд -0,2 в 1977 году), Кличеве (-0,3 против +0,3 в 2003 году) и Октябрьском (-0,1 против +1,9 в 2003-м).

Антирекорд ночи на 4 июня для всей территории страны — 2,1 градуса ниже нуля (в 1930 году в Горках), антирекорд месяца — минус 2,3 (1 июня 2001 года на «Полесской» и 11 июня 1982 года в Орше).

В ночь на 5 июня заморозков не ожидается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников