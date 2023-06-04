В Минске вторую ночь подряд обновляются температурные антирекорды 2 4.06.2023, 16:50

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Обновлен рекорд, которому 95 лет.

Вторую летнюю ночь подряд в Беларуси фиксируются минусовые температуры, пишет BPN.

Холоднее всего в ночь на 4 июня было на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе — 1,1 градуса мороза. Прежний локальный антирекорд составлял 0 градусов (в 2017 году). При этом на почве было до минус 6, свидетельствует оперативная карта Белгидромета.

В целом исторические минимумы ночи переписаны на 15 метеостанциях, еще на двух экстремумы повторились. В Минске вторую ночь подряд обновляются антирекорды, зафиксированные 95 лет назад. 3 июня было +2,2 против +2,7 в 1928 году, 4 июня — +0,7 против +1,2.

Помимо «Полесской», отрицательные температуры зафиксированы в Ганцевичах (-0,3; прежний рекорд -0,2 в 1977 году), Кличеве (-0,3 против +0,3 в 2003 году) и Октябрьском (-0,1 против +1,9 в 2003-м).

Антирекорд ночи на 4 июня для всей территории страны — 2,1 градуса ниже нуля (в 1930 году в Горках), антирекорд месяца — минус 2,3 (1 июня 2001 года на «Полесской» и 11 июня 1982 года в Орше).

В ночь на 5 июня заморозков не ожидается.

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