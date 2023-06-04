Капитуляция министерства образования 3 Валерий Карбалевич

4.06.2023, 17:15

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Cработало фундаментальное недоверие общества к власти.

Нынешняя конфликтная ситуация стала одновременно и типичной для существующего режима, и необычной, выходящей за пределы того, что считается нормой. В этой противоречивости и состоит ее ценность для анализа.

Типичность выявляется в том, что нынешний конфликт в полной мере отражает существующую политическую систему, модель отношений между государственными институтами и обществом. Просто классическая иллюстрация сути белорусского режима. Теперешний конфликт заложен в его природе.

Скандал разразился вокруг итогов первого централизованного экзамена (ЦЭ) по русскому (белорусскому) языку. Выпускники и их родители были возмущены результатами и стали жаловаться в различные инстанции.

Результаты проверки ЦЭ показали, что ошибок в подсчете тестовых баллов не было. Проблема возникла из-за чрезмерной сложности методики подсчета. И вот здесь выявился важный порок существующей системы управления государством. Он проистекает из-за отсутствия обратной связи между властью и обществом.

Механизмы коммуникации между государственными институтами и населением полностью уничтожены. Да и у власти, по большому счету, нет потребности в этом. После 2020 года народ загнали под плинтус, он боится оттуда высунуться. Ибо, согласно философии режима, население существует для того, чтобы беспрекословно исполнять указания власти, право голоса оно не имеет. Поэтому объяснять выпускникам и их родителям новую сложную методику подсчета баллов ЦЭ Министерство образования посчитало излишним. По принципу «пипл схавает».

С другой стороны, сработало фундаментальное недоверие общества к власти. Почему-то в Беларуси любые подсчеты на государственном уровне в итоге получаются в «ермошинском» стиле. Бывший председатель Центризбиркома Лидия Ермошина завела пагубную традицию, неожиданно срабатывающую в самых разных обстоятельствах. И как только люди увидели непонятные им результаты ЦЭ, сразу сработал народный природный инстинкт: обманули!

На перекрестке этих двух противоречивых процессов и возник конфликт.

Реакция властей на возмущение людей оказалась традиционной. 29 мая министр образования Андрей Иванец в самозабвенном упоении собственной правотой назвал фейком заявления о несправедливой оценке знаний, показанных выпускниками школ на первом ЦЭ. Он заявил, что результаты экзамена пересматриваться не будут, ибо это является нарушением закона. И самое главное в его заявлении: «Министерством образования будет отслеживаться каждый случай распространения недостоверной информации, материалы будут направлены для дачи оценки действиям распространителей фейков».

Государственные СМИ подключились к кампании дискредитации недовольных людей. Согласно им, большинство школьников и их родителей довольны (таких нашли, они давали интервью, хвалили новую систему подсчета баллов). Еще немного – и возмущающихся итогами ЦЭ стали бы задерживать, их принудили бы выступать с «покаянными видео», в которых они говорили бы, что стали жертвами экстремистских эмигрантских телеграм-каналов.

Теперь о необычности, нетипичности этого конфликта.

Удивительно, что бунт выпускников и их родителей вообще произошел на фоне политического террора. Ибо уже три года любое общественное недовольство, даже по каким-то бытовым вопросам, власти рассматривают как политический протест и гасят жесткими репрессиями.

И тут второй неожиданный момент. В разгар конфликта на сцену выходит Александр Лукашенко. Разрыв нормы, шаблона состоял в том, что в конфликте между государственным институтом и народом он взял сторону последнего. Ведь белорусы привыкли, что власть всегда права, она не ошибается. Он потребовал разобраться, раскритиковал Минобразования и фактически поддержал возмущенных родителей. Лукашенко поручил проверить организацию ЦЭ, реагировать на жалобы.

И Министерство образования включило реверс, ибо роза ветров изменилась. По итогам проверки принято решение, что результаты первого ЦЭ пересчитают по новой методике. Забавно, что до сих пор, напомню, министр образования Андрей Иванец уверял: пересмотр результатов централизованных экзаменов противоречит закону. И методику подсчета упростят, чтобы она была понятной всем.

Таким образом, государственный институт признал свою ошибку! Для Беларуси это невиданное дело. Госучреждение вынуждено прислушаться к гражданам и реагировать на их возмущение. Создан прецедент, когда впервые с 2020 года в конфликте между людьми и целым министерством последнее вынуждено оправдываться.

Почему Лукашенко занял такую позицию, поддержав возмущенных людей, стал играть в популизм?

Он надеется восстановить общественную поддержку, которую потерял три года назад. Держать власть только грубой силой, сидя на штыках, немного некомфортно. Чисто психологически ему хочется вернуться к своему раннему образу «народного президента», когда он быстро и чутко реагировал на болезненные для общества темы. Кроме того, после 2020 года любое возмущение против власти опаснее, чем раньше, потому что оно ложится на незаживающую рану, непреодолимую травму, полученную в те драматические месяцы.

Именно поэтому Лукашенко сейчас пытается нащупать болевые точки, чтобы заручиться общественной поддержкой. Весь 2022 год ознаменовался войной с ростом цен. Никакого экономического смысла эта кампания не имеет (скорее, вредит экономике), но простому человеку она нравится. Здесь он попал в фокус общественных ожиданий.

Недавно Лукашенко провел совещание «по актуальным вопросам здравоохранения», где пообещал «сорвать шкуру» с чиновников, которые плохо организовывают лечение людей. А теперь перешел к теме образования, выступил в защиту недовольных выпускников и их родителей, пострадавших от злых чиновников Минобразования.

Но хочу обратить ваше внимание на то, что Лукашенко готов идти на уступки общественному мнению только исключительно в социальных, бытовых вопросах, не имеющих прямого отношения к политике. В вопросах, которые не стали предметом политической борьбы, к решению которых не подключилась оппозиция.

Но как только речь заходит о важных проблемах, связанных с властью или с международными отношениями, он полностью игнорирует настроения большинства общества. Я уже не говорю о результатах последних президентских выборов. Есть много других вопросов, в которых Лукашенко идет против доминирующих народных представлений.

Например, социологические опросы показывают, что население не поддерживает массовые репрессии против политических оппонентов, жестокость и пытки в отношении известных общественных лидеров, находящихся за решеткой. Такие действия не одобряет даже значительная часть сторонников Лукашенко. Большинство поддерживает идею переговоров между конфликтующими сторонами, искренне приветствует идею «народного единства». Однако их мнение режиму неинтересно.

В прошлом году на одном из совещаний Лукашенко заметил, что некоторые несведущие граждане на встречах с чиновниками задаются вопросом, почему Всебелорусское народное собрание, которое сейчас становится главным органом власти, не избирается самим народом. И утверждал, что эти политически безграмотные граждане чего-то не понимают, им надо все правильно объяснить.

Большая часть белорусов не хотела бы, чтобы Беларусь участвовала в войне против Украины. Или последний пример: абсолютное большинство населения (75-80%) не хочет размещения ядерного оружия в стране. И власть здесь идет против общественного мнения. Хотя, возможно, Лукашенко не волен принимать самостоятельные решения в этих вопросах.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

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