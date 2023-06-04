Губернатор Белгородской области РФ согласился встретиться с добровольцами 5 4.06.2023, 17:23

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Российский чиновник согласен выполнить ультиматум.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что готов встретиться на пункте пропуска «Шебекино» с российскими добровольцами.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, российские добровольцы из Легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» (РДК) после активных боевых действий в течении недели взяли пленных и выступили с заявлением, предлагая губернатору Белгородской области явиться к ним на переговоры.

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