Губернатор Белгородской области РФ согласился встретиться с добровольцами

Губернатор Белгородской области РФ согласился встретиться с добровольцами5
- 4.06.2023, 17:23
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Российский чиновник согласен выполнить ультиматум.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что готов встретиться на пункте пропуска «Шебекино» с российскими добровольцами.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, российские добровольцы из Легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» (РДК) после активных боевых действий в течении недели взяли пленных и выступили с заявлением, предлагая губернатору Белгородской области явиться к ним на переговоры.