Россия возвращается в эпоху «стрелок» 4 Telegram-канал «CYNIC»

4.06.2023, 18:47

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Губернатора Белгородской области вызвали на ковер.

Вячеславу Гладкову предложили 2 опции:

1. Согласиться на переговоры и тем самым признать силу «нацистов, фашистов» (и прочую тонну оскорблений, которую отправил Гладков добровольцам). Это нарушает принцип «Мы не ведём переговоры с террористами». Если Гладков соглашается, то значит он ведёт переговоры, а это значит, что захватывать «заложников» можно для давления на власть.

1.1. Если Гладков сначала соглашается на переговоры, а затем на них не приходит - это означает, что Гладков - трус, а этим можно манипулировать, расширив зону добровольческих действий и тем самым расширив и списки «пленных».

2. Если Гладков отказывается идти на переговоры, то он должен оставлять «опцию» по возвращению пленных домой. Иначе - это предательство. Иначе - он жертвует солдатами во имя собственных амбиций и сохранения лица. А это провоцирует (и должно провоцировать) на расширение списка пленных: чисто для фиксации - «в какой момент треснет политическая морда».

Так что Гладков повелся на дискуссию, выйти из которой невозможно. Единственная опция - уничтожить добровольцев и вернуть пленных «железом и кровью» - недоступна: по той простой причине, что Кремль сломал вертикальные и горизонтальные институты, тем самым сделав защиту от любого проникновения через границу невозможной.

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