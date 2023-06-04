закрыть
4 июня 2023, воскресенье, 19:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США создают революцию на поле боя

1
  • Юрий Бутусов
  • 4.06.2023, 19:10
  • 2,480
США создают революцию на поле боя

В 2025-м сбивать дроны и снаряды будут боевые лазеры.

В США компания Raytheon проводит успешные испытания уникальной разработки — первой в мире боевой машины с боевой лазерной установкой DE M-SHORAD, поражающей цели не кинетически, а высокоэнергетическим лазерным лучом

Вооружение бронемашины Страйкер DE M-SHORAD: радар, оптико-локационная станция, радиоэлектронная разведка и боевой лазер мощностью в 50 кВт. Назначение – противовоздушная оборона ближнего действия передовых подразделений. Основная тактическая единица – взвод из четырех боевых машин, прикрывающих целый район и друг друга.

Первые четыре прототипа уже успешно испытываются, в 2024 году на испытание будет направлен еще один взвод таких машин, а в 2025-м запланировано принятие на вооружение.

Какие цели должны уничтожать Страйкер DE M-SHORAD:

Дроны всех типов определяются на расстоянии до 8 км, с ближней дистанции сбиваются, с больших расстояний может выводиться из строя оптика.

Оптико-электронные приборы, детекторы, прицелы всех видов орудия.

Ракеты, снаряды, минометные мины.

Боезапас при этом у боевой машины фактически не ограничен, потому что он бьет зарядом энергии, перехватить который невозможно, если рядом работает система питания для энергетической установки, она может работать длительное время. На июль 2022-го инженеры Raytheon заявили о 20 тысячах часов работы их лазерной установки.

То есть подразделение, которое атакует при поддержке Страйкера DE M-SHORAD, сможет полностью защититься от всех типов обычных дронов на поле боя, ни один «Ланцет», «Орлан», «Мавик» к нему не приблизится.

Противотанковые ракетные комплексы, если будут производить выстрел, будут выводиться из строя из-за поражения оптического прицела и самих ракет, если они долетят.

Все артиллерийские снаряды, минометные мины, ракеты разных типов, направленные на место, где применяется боевая лазерная установка, будут уничтожены.

Будут определяться и уничтожаться и другие виды прицелов и дальномеров.

Применение боевых лазеров предоставит большое тактическое преимущество на поле боя и приведет к очередной революции в тактике.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников