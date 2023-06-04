Лукашисты не нашли нарушений в колонии, где пытали Бабарико и Лосика 7 4.06.2023, 20:28

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Проверяющих условия там удовлетворили.

В Новополоцкую колонию № 1, где отбывают наказания больше сотни политзаключенных, откуда в больницу попал Виктор Бабарико, где пытали блогера Игоря Лосика, 1 июня приезжала проверка — четверо представителей Витебской областной общественной наблюдательной комиссии при главном управлении юстиции облисполкома. Проверяющих, попавших в исправительное учреждение на день, условия там удовлетворили, пишет правозащитный центр «Весна».

Комиссия в колонии должна была проверить бытовые условия осужденных, в том числе, как их кормят и оказывают медпомощь, а также посмотреть, как устроены их работа, досуг, соблюдаются права на вероисповедание.

Комиссию возглавлял Владимир Каташук, после осмотра колонии он заявил, что по мнению комиссии в учреждении созданы необходимые условия для содержания осужденных и их исправления. Нарушений прав и законных интересов осужденных комиссия не нашла.

Комиссия посчитала, что жилые блоки бараков, где живут от четырех до 12 осужденных, соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Пищеблок у проверяющих также вопросов не вызвал: помещения цехов (хлебный, варочный, диетических блюд и моечный) назвали чистыми, с ежедневной санитарной обработкой.

Также сообщается, что в колонии в медсанчасти работают стоматологический, физиотерапевтический и рентгенологический кабинеты. Есть изолятор на 30 коек. К врачам-специалистам осужденных возят в Новополоцкую городскую больницу.

Руководство колонии заявило членам комиссии, что заключенные могут даже обучаться и получить квалификацию пожарного, монтажника и сварщика или пройти курс от Полоцкого госагротехнического колледжа.

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