Россия разлагается с бешеной скоростью 4 4.06.2023, 22:02

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Леонид Невзлин

Власть может получить Пригожин.

На примере (развивающейся на наших глазах истории в Новой Таволжанке/ru/news/2023/6/4/550704/ мы видим, как не работает в России ничего. Есть лишь один герой, который четко, оперативно и, надо сказать, весьма креативно, реагирует - и это Пригожин.

Сегодня он сказал чистую правду про Россию: «У кого-то должны быть яйца. У нас в стране проблема с яйцами». Понятно, что не только с яйцами, но и с мозгами у них там проблема. Страна разлагается с бешеной скоростью, и один лишь Пригожин показывает осмысленное политическое поведение. Во всяком случае, публично.

У него есть все возможности получить то ли труп, то ли полутруп России в свое полное распоряжение, и я вижу, как умело он и его профессиональная команда работают над этим. Чтобы обрести власть над такой территорией как Россия (которая уже не государство в истинном смысле этого слова), чтобы стать начальником этой криминальной огромной хаты - вовсе не обязательно участвовать в выборах в качестве официального претендента на пост президента. Есть способы понадежнее, и ставший на наших глазах профессиональным политиком Пригожин работает над этим.

Леонид Невзлин, Telegram

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