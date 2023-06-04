Глава МИД Литвы: Нужен ответ на размещение ядерного оружия в Беларуси

Глава МИД Литвы: Нужен ответ на размещение ядерного оружия в Беларуси2
- 4.06.2023, 22:13
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Режим Лукашенко может стать еще опаснее.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью французской газете Le Figaro заявил, что режимы России и Беларуси, если их не остановить, в будущем могут стать еще более опасными.
«Размещение тактических ядерных ракет в Беларуси не должно оставаться без ответа, так как это средство эскалации. Еще раз скажу – Россия и Беларусь могут стать еще опаснее, чем сегодня, если режимы не ощутят поражение.
Многое будет разыгрываться на внутриполитической арене, особенно в России. Путин просчитался с нашей устойчивостью и Украины. Ему угрожает опасность со стороны собственного круга, который изолирован в России. Он должен доказать им, что может править, а для этого ему нужна победа», - сказал Ландсбергис.