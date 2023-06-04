Глава МИД Литвы: Нужен ответ на размещение ядерного оружия в Беларуси 2 4.06.2023, 22:13

2,340

Габриэлюс Ландсбергис

Режим Лукашенко может стать еще опаснее.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью французской газете Le Figaro заявил, что режимы России и Беларуси, если их не остановить, в будущем могут стать еще более опасными.

«Размещение тактических ядерных ракет в Беларуси не должно оставаться без ответа, так как это средство эскалации. Еще раз скажу – Россия и Беларусь могут стать еще опаснее, чем сегодня, если режимы не ощутят поражение.

Многое будет разыгрываться на внутриполитической арене, особенно в России. Путин просчитался с нашей устойчивостью и Украины. Ему угрожает опасность со стороны собственного круга, который изолирован в России. Он должен доказать им, что может править, а для этого ему нужна победа», - сказал Ландсбергис.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».