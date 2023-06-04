закрыть
4 июня 2023, воскресенье, 22:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Литвы: Нужен ответ на размещение ядерного оружия в Беларуси

2
  • 4.06.2023, 22:13
  • 2,340
Глава МИД Литвы: Нужен ответ на размещение ядерного оружия в Беларуси
Габриэлюс Ландсбергис

Режим Лукашенко может стать еще опаснее.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью французской газете Le Figaro заявил, что режимы России и Беларуси, если их не остановить, в будущем могут стать еще более опасными.

«Размещение тактических ядерных ракет в Беларуси не должно оставаться без ответа, так как это средство эскалации. Еще раз скажу – Россия и Беларусь могут стать еще опаснее, чем сегодня, если режимы не ощутят поражение.

Многое будет разыгрываться на внутриполитической арене, особенно в России. Путин просчитался с нашей устойчивостью и Украины. Ему угрожает опасность со стороны собственного круга, который изолирован в России. Он должен доказать им, что может править, а для этого ему нужна победа», - сказал Ландсбергис.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников