Политолог: В окружении Лукашенко началась серьезная паника и психоз 5.06.2023, 14:13

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Если белорусские добровольцы вернутся с территории России, то это будет двойной апперкот.

Лукашенко заявил, что на территории Украины готовятся отряды, которые собираются его свергнуть. Почему белорусский диктатор заговорил о таких сценариях? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом Владимиром Цыбулько:

— Подразделения, которые есть в Украине, а это полк имени Кастуся Калиновского, полк «Пагоня», батальон «Террор», более подготовленны и числены, чем «Российский добровольческий корпус» и легион «Свобода России». Это во-первых.

Во-вторых, рейды российских добровольцев в Брянскую область создают особенную напряженность. Ведь Лукашенко минировал и переводил свои войска на южную границу, к Украине, а если он будет выставлять белорусские войска на границе с РФ, то это политически будет неправильно воспринято. В Москве на Лукашенко падут сильные подозрения.

Но Брянская область — идеальная транзитная территория для захода белорусских добровольческих подразделений на территорию Беларуси. Не Волынь, не Полесье, не граница с Украиной, а именно — Брянская область.

Из-за этого после рейда РДК в Брянскую область, где-то 1,5 месяца назад, в Минске в окружении Лукашенко началась серьезная паника и психоз. Если белорусские добровольцы зайдут с территории России, то это будет двойной апперкот. С одной стороны, Лукашенко не может прикрывать своими войсками границу с Россией, с другой стороны, белорусские добровольцы заходят с территории России — как это политические оценивать?

— Может ли повториться сценарий Белгородской области, когда белорусские добровольцы вернутся в Беларусь по примеру российских добровольцев?

— Рейды в Курскую и Брянскую область были, думаю, что скоро возобновятся рейды именно в Брянскую область. Там удобные леса. К слову, в Белгородской и Брянской областях уже появились антипутинские партизаны.

Если будут контрагенты на территории Беларуси, появится, например, вооруженное сопротивление вследствие такого рейда, тогда белорусские добровольцы зайдут. Если таких групп партизанских, которые появились в Брянской и Белгородской областях не появится, то тогда это вряд ли возможно.

— Насколько такая ситуация опасна для Лукашенко?

— Чем быстрее ослабнет Путин, тем быстрее ослабнет силовая компонента Лукашенко. То, что сейчас он играет в размещение ядерного оружия, свидетельство его испуга и недоверия к собственным вооруженным силам. Он относится очень критично, с недоверием к собственным силовикам и военным. Для этого ему и нужны были российские штыки.

Если он создает склады тактического ядерного оружия, то все это будет охраняться российскими войсками. Это повод для наполнения Беларуси войсками РФ. Лукашенко как раз из-за недоверия к собственным войскам собирается и дальше опираться на российскую силовую компоненту.

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