В РФ признали утрату контроля над одним из сел Белгородской области 4 5.06.2023, 22:10

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Туда вошел «РДК».

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что представители региональных властей «не могут войти» в село Новая Таволжанка.

Об этом пишет издание «Медуза».

«Сегодня мы пока туда войти не можем, зная, что там находилось около 100 человек по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей оставить населенный пункт», - заявил Гладков.

Однако он не уточнил, из-за чего российские власти «не могут» войти на территорию села.

В то же время представители «Русского добровольческого корпуса» в своем Telegram-канале обратились к Гладкову с просьбой уточнить, почему именно РФ не может вернуть контроль над населенным пунктом.

Ранее мы сообщали, что Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову провести переговоры в обмен на двух российских пленных. Однако он отказался от такого предложения. В ответ на это «РДК» заявили, что передадут пленных в украинский обменный фонд.

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