Жители Крыма могут остаться без питьевой воды 1 6.06.2023, 8:36

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Проблемы с водой могут быть и у жителей юга Херсонской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что россияне понесут ответственность за возможное лишение питьевой воды жителей оккупированного Крыма и юга Херсонской области, что может стать следствием подрыва плотины Каховской ГЭС.

Об этом он написал в Telegram.

Ермак назвал новое военное преступление оккупантов «экоцидом» и заявил, что центральная и региональная власти работают, чтобы обеспечить безопасность людей.

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