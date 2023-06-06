Украинские партизаны опубликовали список военных РФ, причастных к подрыву ГЭС 7 6.06.2023, 11:39

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Оккупантам пригрозили расплатой.

К подрыву Каховской ГЭС причастны российские военнослужащие 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады из города Буденновск Ставропольского края РФ, заявили партизаны из движения «АТЕШ».

Они опубликовали первую часть их фамилий и пригрозили оккупантам расплатой.

«Мы уже разослали ориентиры на руководство бригады и исполнителей этого преступления нашим агентам. За такое будем мстить!» - говорится в сообщении.

Список военнослужащих 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады, принимавших участие в заминировании Каховской ГЭС весной 2022 года:

командир взвода, ст. лейтенант Рамазанов Рустам Рамазанович;

командир роты, ст. лейтенант Марзаев Валерий Владимирович;

заместитель командира роты по РЛС ст. лейтенант Сосновый Владислав Юрьевич;

командир взвода, ст. лейтенант Гуз Иван Юрьевич;

командир взвода ст. лейтенант Смирнов Олег Владимирович;

командир взвода, лейтенант Подледнев Валерий Алексеевич;

командир роты, капитан, Плотников Роман Викторович;

замкомандира роты, ст. лейтенант, Нурмагомедов Забит Камилович.

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