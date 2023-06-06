Украинские партизаны опубликовали список военных РФ, причастных к подрыву ГЭС

Украинские партизаны опубликовали список военных РФ, причастных к подрыву ГЭС7
- 6.06.2023, 11:39
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Оккупантам пригрозили расплатой.
К подрыву Каховской ГЭС причастны российские военнослужащие 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады из города Буденновск Ставропольского края РФ, заявили партизаны из движения «АТЕШ».
Они опубликовали первую часть их фамилий и пригрозили оккупантам расплатой.
«Мы уже разослали ориентиры на руководство бригады и исполнителей этого преступления нашим агентам. За такое будем мстить!» - говорится в сообщении.
Список военнослужащих 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады, принимавших участие в заминировании Каховской ГЭС весной 2022 года:
командир взвода, ст. лейтенант Рамазанов Рустам Рамазанович;
командир роты, ст. лейтенант Марзаев Валерий Владимирович;
заместитель командира роты по РЛС ст. лейтенант Сосновый Владислав Юрьевич;
командир взвода, ст. лейтенант Гуз Иван Юрьевич;
командир взвода ст. лейтенант Смирнов Олег Владимирович;
командир взвода, лейтенант Подледнев Валерий Алексеевич;
командир роты, капитан, Плотников Роман Викторович;
замкомандира роты, ст. лейтенант, Нурмагомедов Забит Камилович.