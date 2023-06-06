В Белом доме заявили о катастрофических последствиях уничтожения Каховской дамбы 6.06.2023, 22:27

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Ответственность за подрыв несет непосредственно Россия.

Администрация президента Джо Байдена не может однозначно сказать, кто ответственен за масштабный прорыв Каховской дамбы на юге Украины, заявил спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби журналистам в Белом доме во вторник, сообщает NBCNews.

«Мы делаем все возможное, чтобы проверить информацию и дать оценку сообщениям о том, что виновницей является Россия», — сказал Кирби журналистам в конференц-зале Белого дома.

То же на своем брифинге сообщил и заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Пател. Он заявил, что в ведомстве тщательно изучают информацию.

Пател не утверждает, что ответственность за подрыв несет непосредственно Россия, однако он подчеркнул, что Россия начала войну и именно она оккупировала эту территорию и контролировала дамбу.

В то же время, двое американских и один западный чиновники ранее сообщили NBC News, что разведка США склоняется к мнению, что именно Россия совершила подрыв ГЭС. Американские официальные лица работают над рассекречиванием некоторых разведданных и обещают поделиться ими сегодня.

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