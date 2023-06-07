Город в Свердловской области РФ перевели в режим военного времени 7.06.2023, 2:32

С 6 июня все предприятия обязали помогать удовлетворять потребности сил российской армии.

Сухой Лог, город в Свердловской области, перевели в режим военного времени, сообщает портал «Е1». С 6 июня все предприятия обязали помогать удовлетворять потребности сил российской армии и государства, а также жителей города, следует из постановления.

Документ подписала заместитель главы городского округа Елена Москвина. Она объяснила введение режима военного времени учениями, которые проходят в Свердловской области.

Из постановления следует, что в Сухом Логе проведут некоторые запланированные мероприятия, которые должны обеспечить выпуск продукции в заранее оговоренных объемах. В документе ссылаются на закон «Об обороне» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

Ранее объявить в России военное положение предлагал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он говорил, что в случае успешного контрнаступления война может пойти для России по пессимистичному сценарию. Потребуется, чтобы вся страна работала только на нужды Вооруженных сил.

Накануне о введении военного положения в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях объявили по радио в Воронежской и Ростовской областях. В Кремле назвали прозвучавшее по радио «экстренное обращение Путина» фейком и взломом.

6 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о планах ввести военное положение и объявить мобилизацию. «Мне неизвестно об этом. Там работают специальные соответствующие службы и военные, принимаются меры для наведения порядка», — сказал Песков.

В современной истории России на территории страны ни разу не вводили режим военного положения. Его может объявить президент своим указом, который Совет Федерации должен утвердить в течение 48 часов. Режим может вводится при наличии внешней угрозы, например, вторжения или нападения иностранных войск, блокада портов или берегов и разрешение другого государства использовать свою территорию для атаки.

Президент может установить военное положение по всей стране или в отдельных регионах. Сейчас он действует в аннексированных регионах Украины: в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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