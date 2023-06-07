«Как в фильме»: Резников показал спутниковые фото подрыва Каховской ГЭС 1 7.06.2023, 8:08

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Последствия впечатляют.

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в Twitter видео из спутниковых снимков, на котором виден масштаб техногенной катастрофы, вызванной российским подрывом дамбы Каховской ГЭС, и пообещал, что ответственные за этот теракт предстанут перед судом.

Министр обороны Украины написал, что происходящее «напоминает высокобюджетный голливудский постапокалиптический фильм», хотя это типичные «реалии русского мира».

«Виновные в этом военном преступлении, еще одном преступлении против человечности, предстанут перед Международным уголовным судом. Это Украина может гарантировать», – подчеркнул Резников.

These are satellite images of the russian man-made disaster at the Nova Kakhovka Dam and HPP.

The scene resembles a big-budget Hollywood post-apocalypse movie. However, this is the reality of the russian world. And the perpetrators of this war crime, another crime against… pic.twitter.com/IcJeCJi84C — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 6, 2023

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