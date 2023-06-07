Лукашисты расстроились из-за изгнания из Совбеза ООН 14 7.06.2023, 8:20

9,348

Рыбаков пожаловался на «коллективный Запад».

Как сообщал сайт Charter97.org, место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024−2025 годы от восточноевропейской группы вместо Беларуси займет Словения. Это следует из голосования, которое прошло сегодня, 6 июня, в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

О реакции лукашистов на результаты голосования заявил постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков, передает БелТА.

«Мы разочарованы результатами выборов. Дело в том, что вся наша предвыборная кампания происходила в чрезвычайно сложных условиях, под очень большим давлением со стороны коллективного Запада», — сказал Валентин Рыбаков.

Напомним, 6 июня прошли выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН. От восточноевропейской группы стран на место претендовали Беларусь и Словения.

За Словению было подано 153 голоса, за Беларусь — 38.

В Совбез ООН входят пять постоянных членов (Великобритания, Китай, Российская Федерация, США и Франция) и 10 непостоянных, избирающихся на двухгодичный срок от африканской, азиатской, восточноевропейской групп стран, государств Латинской Америки и Карибских островов, стран Западной Европы и других государств.

Минск подал заявку на пост непостоянного члена в 2007 году и до декабря 2021 года оставался единственным кандидатом. В декабре свою заявку выдвинула и Любляна, хотя изначально она претендовала на место в Совбезе в 2042—2043 годах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».