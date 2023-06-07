НАТО: Украина начала долгожданное контрнаступление 7.06.2023, 8:58

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ВСУ провели несколько заметных операций.

Украина могла начать долгожданное контрнаступление, существенно увеличив активность боевых действий на востоке страны в последние 48 часов, сообщил CNN представитель НАТО.

По его словам, Вооруженные силы Украины проводят разведку боем, нанося артиллерийские удары и атакуя позиции российской армии. Они делают это для выявления слабых мест в обороне противника. Такого рода предварительные атаки, также известные как «формирующие» операции, ведутся как минимум две недели, отметил собеседник.

Военные аналитики зафиксировали несколько заметных украинских операций в юго-восточном районе Запорожья, между Херсоном и Запорожской ЭАС и к югу от Донецка на востоке страны. Ожидается, что контрнаступление будет осуществляться на несколько фронтах одновременно, сказал высокопоставленный американский чиновник.

При этом представитель НАТО допустил, что разрушение плотины Каховской ГЭС может повлиять на планы украинской армии. В частности, разлив воды усложнит форсирование Днепра и отвлечет силы на помощь с массовой эвакуацией населения.

«Все, что могло быть запланировано ниже по течению от плотины, вероятно, должно быть перепланировано», — сказал посол Европы в Вашингтоне. По его словам, «катастрофическое наводнение» затронуло мосты и дороги в этом районе, поэтому их нельзя будет использовать так, как планировалось ранее.

Наводнение, вызванное разрушением плотины, вероятно, не позволит ВСУ в течение месяца задействовать в этом районе тяжелое вооружение, в том числе танки и БМП, считает военный эксперт Stratpoints Foundation, в прошлом замглавы военной контрразведки Польши Мацей Матысяк.

По его словам, в ходе наступления ВСУ придется пойти обходным путем и миновать затопленные районы, перейдя через реку севернее, в районе города Днепр. В свою очередь, легковооруженные мобильные отряды украинских сил специальных операций могут пересечь Днепр или затопленные районы, заключил Матысяк.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрушение плотины Каховской ГЭС не повлияет на планы контрнаступления. «Подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории», — сказал Зеленский после ставки главнокомандующего. По его словам, он детально разобрал ситуацию на фронте и готовность ВСУ вести военные действия. «Готовность — максимальная», — подчеркнул он.

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