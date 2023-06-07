В Румынии «засекли» взрыв на Каховской ГЭС 7.06.2023, 9:23

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Лаборатория в Бухаресте доказала, что дамбу подорвали российские военные.

Ночной взрыв дамбы в Новой Каховке был зафиксирован магнитометром в столице Румынии Бухаресте. Лаборатория в Бухаресте зафиксировала взрыв на Каховской гидроэлектростанции как всплеск сейсмической активности.

Независимый исследователь, физик Ричард Кордаро объясняет, что специальные приборы «поймали» нечто похожее на землетрясение. А это можно считать прямым научно подтвержденным доказательством того, что взрыв Каховской ГЭС произошел не из-за обстрела или саморазрушения, а из-за заложенной в дамбу гидроузла взрывчатки.

По словам физика, взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте. Произошло это с погрешностью в около 5 минут. Речь идет о времени 02:50. Собственно, это же время указывает официальная украинская власть.

Ричард Кордаро также отметил, что Центрально-Восточноевропейская инфразвуковая сеть (CEEIN) также подтвердила инфразвуковое обнаружение взрыва на ГЭС. Регистрация произошла в районе Буковины. И она, по словам физика, «согласуется с 30-минутным ходом сигнала магнитной аномалии».

«Очевидно, я смотрел раньше основного взрыва. Однако, я считаю, что на дамбе должен был быть ряд подготовительных взрывов, прежде чем раздался основной взрыв», – заметил физик.

Согласно Женевской конвенции, действия по разрушению дамб являются военным преступлением и могут быть приравнены к использованию оружия массового поражения.

ВСУ, по понятным причинам, не могли заминировать сооружения захваченной ГЭС. Как сообщалось ранее, Украина и США заявили, что располагают доказательствами причастности российской армии к подрыву плотины Каховской ГЭС.

Кроме этого, итальянский военный эксперт Томас Тейнер заявил, что ВСУ готовили операцию по освобождению Каховской ГЭС, чтобы предотвратить ее подрыв. Они хотели взять гидроузел под контроль, чтобы обезопасить планируемое наступление и не допустить его разрушения.

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